الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثرها بكتل هوائية صحراوية، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على عدد من المناطق، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والصعيد

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 31 درجة مئوية، بينما تصل إلى 36 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، ما يؤدي إلى وجود فارق واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.

تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق

وحذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات التي تتراجع خلالها الرؤية الأفقية، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية

وأشارت منار غانم إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من وسط وجنوب سيناء والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق جنوب أسوان.

موعد انتهاء ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار للتعرف على مستجدات حالة الطقس، والاستعداد للتغيرات الجوية المتوقعة.