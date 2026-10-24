عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، جاء فيه أن الرئيس السيسي يشهد الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026.

وفي سياق متصل، أكد عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العاصمة الجديدة، أن منتدى «مصر 2026» وصل إلى محطته الختامية بعد أيام من الحوار والمناقشات بمشاركة متخصصين ومثقفين ومفكرين ومواطنين، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن برنامج الحكومة، وطرح مقترحات تستهدف تحسين حياة المواطنين وبناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وأوضح الغنام، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الختامية تحظى بأهمية خاصة في ظل ترقب التوصيات والنتائج النهائية للمنتدى، وما يمكن أن تسفر عنه من خطوات لدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المنتدى شهد تنظيم أكثر من 26 جلسة حوارية ناقشت مجموعة واسعة من الملفات، من بينها بناء الإنسان المصري، والهوية الوطنية، وجودة التعليم، ومستقبل الشباب، إلى جانب قضايا التنمية والاستثمار والصناعة والنقل والموانئ.