وكيل زراعة النواب يشيد بتوصيات منتدى مصر بشأن زيادة أسعار توريد القمح إلى 2650 جنيها

أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتوصيات منتدى مصر بشأن زيادة أسعار توريد القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيها.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها توصية هامة جدا في ظل حالة الغلاء التي نعيش فيها من زيادة الأسمدة وزيادة مسلتزمات الإنتاج ، مشيرا إلى أننا يهمنا أن يكون هناك قبول من المزارع على زراعة القمح ويكون لديه قبول لزراعته ويحافظ عليه.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، أن القمح مشكلتنا الأزلية لأنه كقمح لا يجب أن يتم تصديره كله إلى الخارج ، وعلى الرغم من الأسعار تكون أغلى من الأسعار الخارجية إلا أننا يهمنا أن يكون القمح تحت أيدينا.

وكان قد أصدر منتدى مصر عدد من التوصيات الهامة ومن أبرزها زيادة أسعار توريد القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيها.