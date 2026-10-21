الزراعة: إنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن.. وخطة للوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول 2030

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المحسنة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج، بما يدعم الأمن الغذائي ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج التقاوي، من خلال إنشاء شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وتأسيس شركة «أركو» لاستنباط وتسويق الهجن المحلية، بما يسهم في تطوير منظومة التقاوي المعتمدة وتوفير احتياجات المزارعين.

3.4 مليون فدان مستهدفة بالممارسات الزراعية المرشدة للمياه

وأشار فاروق إلى التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية، ومنها الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، إلى جانب استخدام الميكنة الزراعية الحديثة.

وكشف أن المساحات المطبق بها هذه الممارسات ارتفعت من 836 ألف فدان عام 2014 إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 3.4 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأضاف أن عدد الآلات والمعدات الزراعية ارتفع من 3500 آلة عام 2024 إلى 4000 آلة عام 2026، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 5000 آلة بحلول عام 2030، دعمًا لتحديث العمليات الزراعية ورفع كفاءتها.

أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية تتصدر جهود دعم المزارعين

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة على تحفيز المزارعين وزيادة العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي، من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026.

كما ارتفع سعر توريد طن بنجر السكر من 275 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر من 400 جنيه إلى 2500 جنيه خلال الفترة نفسها، بما يعزز حوافز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ويدعم زيادة المعروض من المنتجات الزراعية.

من 8.7 إلى 11 مليون طن.. نمو إنتاج القمح في مصر

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنتاج الزراعي، أوضح فاروق أن إنتاج القمح ارتفع من 8.7 مليون طن عام 2014 إلى 11 مليون طن عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول عام 2030.

وأشار إلى ارتفاع إنتاج بنجر السكر من 11 مليون طن إلى 17 مليون طن، والبطاطس من 4.6 مليون طن إلى 10 ملايين طن، والبصل من 2.3 مليون طن إلى 4.6 ملايين طن، إلى جانب زيادة إنتاج محاصيل الفول وفول الصويا والسمسم والفول السوداني والطماطم.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز توافر السلع الغذائية في الأسواق المحلية، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصرية.