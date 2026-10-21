زراعة الوادي الجديد تعزز التعاون مع أكاديمية شنغهاي الصينية في إعادة تدوير المياه والزراعة الذكية

عززت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد تعاونها الدولي مع أكاديمية شنغهاي للعلوم الزراعية بجمهورية الصين الشعبية، من خلال مشاركة ثلاثة من الكوادر الأكاديمية بالكلية في برنامج تدريبي متخصص في مجالات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في الاستزراع السمكي، وتقنيات التحليل المعملي، وتطبيقات الزراعة الذكية، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية الحديثة.

وجاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد فاروق الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن يوسف كساب، عميد كلية الزراعة، والدكتور حاتم عبد القادر حمدون، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر، أستاذ الأراضي والمياه بالكلية

وشارك في البرنامج التدريبي كل من المهندس محمد إسماعيل يونس، مدرس مساعد بقسم الأراضي والمياه، والمهندس محمد صلاح شعبان، مدرس مساعد بالقسم، والمهندس عمر كامل محمد، معيد بقسم الأراضي والمياه.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة العلمية والبحثية والتطبيقية التي استهدفت تنمية المهارات العملية للمشاركين، حيث شمل التدريب داخل المختبرات على أساليب متقدمة لتحليل جودة المياه، والتدريب على استخدام جهاز AA3، إلى جانب التعرف على التجارب البحثية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات الإنتاج الزراعي.

كما شملت الأنشطة زيارات علمية إلى وحدات إنتاج المحاصيل للتعرف على نظم زراعة الأرز والذرة، والصوب الزراعية الحديثة وتطبيقات الإنتاج الذكي، فضلًا عن زيارة مركز تشونغ مينغ للزراعة الذكية، والمشاركة في فعاليات مهرجان حصاد المزارعين، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على التجارب الصينية في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وامتدت فعاليات البرنامج إلى عقد لقاءات علمية وتقديم عروض بحثية دعمت تبادل المعرفة والخبرات، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين المصري والصيني. كما تضمن البرنامج أنشطة ثقافية وزيارات لمعالم مدينة شنغهاي، من بينها متحف شنغهاي، للتعرف على جوانب من الحضارة والثقافة الصينية.

وأكدت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة لتأهيل الكوادر العلمية، وتعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب البحثية المتقدمة، بما يدعم الابتكار والاستدامة، ويسهم في تطوير تقنيات الإدارة الرشيدة للمياه والموارد الطبيعية، والتوسع في تطبيقات الزراعة الذكية، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.