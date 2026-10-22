قفزة في إنتاجية المحاصيل.. فدان القمح يصل إلى 20 أردبًا وبنجر السكر يسجل 45 طنًا

أكد علاء فاروق وزير الزراعة أن استمرار تنفيذ خطط الدولة المصرية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، من شأنه دعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الغذائية، والتوسع في تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، في ضوء ما تمتلكه الدولة من قدرات وإمكانات واعدة في القطاع الزراعي.

وكشف فاروق خلال مشاركته بمنتد مصر 2026 , عن ارتفاع إنتاجية فدان القمح من 14 إلى 20 أردب وارتفعت إنتاجية الذرة من 2 الى 3 طن وارتفعت انتاجية بنجر السكر من 30 الى 45 طن وارتفع انتاجية الأرز من 2.5 الى 4.5 طن.

وأوضح وزير الزراعة أن التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية أدي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضر والفاكهة، وتقليل الاستيراد من القمح والسكر وزيادة الصادرات والتي وصلت إلى 11.5 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وأوضح "فاروق" ان مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة والثالث عالميا في تصدير الفراولة الطازجة والمركز السادس في إنتاج الخضروات (بإنتاجية وصلت الي 24 مليون طن).