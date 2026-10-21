الرئيس السيسي: لو عندي مياه تكفي لزراعة 10 ملايين فدان هزرعهم.. وتجربة الـ1.5 مليون فدان تكشف التحديات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توافر الموارد المائية يمثل العامل الحاسم في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، مشددًا على أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى أقصى مساحة تسمح بها الإمكانات المائية المتاحة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026: «والله لو جاي معايا في المية، ولو في مية في مصر، تكفي 10 مليون فدان، هزرع 10 مليون فدان».

تحقيق نتائج ملموسة في ملف استصلاح الأراضي

وأوضح الرئيس أن الدولة تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة في ملف استصلاح الأراضي، لافتًا إلى أن ما تحقق منذ عام 2014 يمثل نقلة مهمة مقارنة بتجارب سابقة لم تحقق النتائج المأمولة بالقدر المطلوب.

12 عامًا من مشروع المليون ونصف المليون فدان

واستعرض الرئيس السيسي تجربة مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تنفيذ المشروع عام 2014، وأن المساحات التي جرى استصلاحها وزراعتها ظلت أقل من إجمالي المستهدف بعد مرور نحو 12 عامًا.

وقال الرئيس إن الأرقام التي جرى تداولها خلال حديثه بشأن المساحات المزروعة تراوحت بين 400 ألف و500 ألف فدان، من إجمالي مليون ونصف المليون فدان، مستشهدًا بالتجربة لتوضيح التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الزراعية على نطاق واسع.

وأوضح أن رؤيته كانت تقوم على تجهيز الأراضي والبنية الأساسية اللازمة للزراعة أولًا، ثم تسليمها إلى المستثمرين والمزارعين بعد أن تصبح جاهزة للإنتاج، بدلًا من تحميل كل مستفيد أعباء تجهيز الأرض بمفرده.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب من شأنه خفض التكلفة وتحسين جودة التنفيذ وزيادة فرص تحقيق النتائج المستهدفة، فضلًا عن تسريع دخول الأراضي إلى دائرة الإنتاج.

«لو المياه تكفي.. الدولة مستعدة للتوسع»

وشدد الرئيس على أن الدولة لا تستهدف التوسع الزراعي بمعزل عن الإمكانات المتاحة، وإنما تربط خططها بقدرتها على توفير المياه اللازمة لاستدامة الإنتاج.

وأوضح أن تنفيذ المشروعات القومية، ومنها مشروع الدلتا الجديدة، يتطلب أعمالًا ضخمة وتجهيزات وبنية أساسية متكاملة، مشيرًا إلى أهمية دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ هذه المشروعات.

وأكد الرئيس أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص العمل، بما يدعم الأمن الغذائي المصري.

واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن التوسع في استصلاح الأراضي سيظل مرتبطًا بتوافر الموارد المائية، مشددًا على استعداد الدولة لاستصلاح مساحات أكبر كلما توافرت المياه اللازمة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا ويحافظ على الموارد للأجيال المقبلة.