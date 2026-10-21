عاصم الجزار: غالبية النواب تؤيد تفويض السيسي باتخاذ إجراءات للدفاع عن السعودية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الدولة المصرية تتمسك بالمسار الدبلوماسي للحفاظ على السلام، باعتباره نهجا أصيلا للدولة، مشيرا إلى أن غالبية آراء النواب خلال مناقشات المجلس تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تعمل دائما على المسار الدبلوماسي لحفظ السلام، وهو نهج أصيل للدولة يؤكد عليه دائما الرئيس السيسي، موضحًا: «ما تم الاستماع إلى آرائهم إلى الآن يصب في اتجاههم في الموافقة على تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها».

وأضاف أن عدد النواب الذين طلبوا الكلمة خلال المناقشات اقترب من 500 عضو، وهو ما يستلزم إتاحة فرص متساوية للجميع، مشيرا إلى أن الجلسات تُعقد بصورة سرية، نظرًا إلى أن مناقشة بعض الأمور الاستراتيجية قد تتيح لمجلس النواب الاطلاع على معلومات تتسم بدرجة من السرية.

وأوضح: «المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في إطار أن يضع النواب أمام اختيار للقرار، وبالتالي مينفعش النواب ياخدوا القرار دون أن يكون عندهم حد أدنى من المعلومات، ولكن الحد الأدنى يلزمه السرية مينفعش يقال في العلن».

وتابع: «عدد الكلمات اللي بناخدها في الجلسة الواحدة تجاوز ضعف عدد الكلمات في الجلسات العادية لأن العدد كبير جدا، أنا مشوفتش كل ده في أي موضوع بيناقش داخل المجلس».

وأشار إلى أن الجلسات، رغم سريتها، يتم تفريغها لتكون وثيقة أمام الشعب، موضحًا أن هناك أكثر من طريقة للتسجيل، وأن كل عضو يحصل على وقته بالكامل لعرض رأيه، وقد تتجاوز مدة كلمة العضو الواحد 5 دقائق، في ظل وجود نحو 500 نائب طلبوا الحديث، وهو ما يجعل المناقشات تستغرق ساعات طويلة.

وأكد أن المجلس استمع إلى أكثر من 100 عضو خلال الجلستين الماضيتين، لافتًا إلى أن غالبية آراء النواب تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.