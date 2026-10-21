قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات ترشح لانا زكي نسيبة رسميًا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
الحكومة تحسم الجدل بشأن الدعم: لا تخفيض للمخصصات وندرس زيادتها سنويًا لمواجهة ارتفاع الأسعار
ريال مدريد يتقدم على لايبزيج بهدف برناردو سيلفا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
شعبة المحمول: مصر الثانية عالميًا في ارتفاع أسعار الهواتف.. والمبيعات تتراجع 20%
الرئيس السيسي: لو عندي مياه تكفي لزراعة 10 ملايين فدان هزرعهم.. وتجربة الـ1.5 مليون فدان تكشف التحديات
عموتة يعترف بأخطاء الأهلي أمام القناة: افتقدنا العزيمة والإرادة للفوز
الرئيس السيسي: البدل النقدي أكثر عدالة وشفافية.. وتجربة بمحافظة واحدة قبل التعميم
الرئيس السيسي: الصياد اللي كان بيطلع 100 كيلو بقى بيطلع 10
الزراعة: إنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن.. وخطة للوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول 2030
الرئيس السيسي: مستعد لطرح الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص.. لكن مش هسمح بتفتيتها
السيسي: تطوير البحيرات هدفه إعادة ضبطها واستعادة ثرواتها وليس الاستحواذ عليها
البابا تواضروس يوضح بركات القدوة: تأثير يمتد حتى بعد رحيل أصحابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السيسي: تطوير البحيرات هدفه إعادة ضبطها واستعادة ثرواتها وليس الاستحواذ عليها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد كمال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تطوير البحيرات المصرية لا يستهدف الاستحواذ عليها أو الإضرار بأرزاق المواطنين، وإنما إعادة ضبطها واستعادة صلاحيتها الحقيقية، بعد ما شهدته من تراجع في الإنتاج والثروات السمكية نتيجة الأوضاع التي كانت تمر بها الدولة المصرية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، أن بحيرة البردويل كان إنتاجها من الأسماك قبل عام 1967 أكبر بكثير، كما أشار إلى الثروات السمكية في بحيرتي ناصر والمنزلة، موضحًا أن التدخل لتطوير البحيرات جاء بهدف الحفاظ على الثروات التي كانت الدولة تفقدها.

وأوضح الرئيس أن بحيرة المنزلة، التي تبلغ مساحتها 250 ألف فدان، شهدت أعمال تطوير على مدار 7 سنوات، مؤكدًا أن هذه الجهود تصب في صالح المواطنين، ولا تستهدف التضييق عليهم أو المساس بمصادر أرزاقهم، وإنما إعادة البحيرات إلى حالتها الطبيعية وتحسين قدرتها على الإنتاج.

وفي سياق آخر، شدد الرئيس السيسي على ضرورة التدخل الحاسم والقوي لمعالجة ملف استهلاك المياه في سيوة، في ظل استمرار حفر الآبار دون اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

ووجّه السيسي جهاز مستقبل مصر بدراسة حجم المخزون المائي في سيوة، وبحث إمكانية الاستفادة منه في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، مع ضرورة التعامل مع التحديات الناجمة عن الممارسات القائمة، بما يضمن إدارة الموارد المائية بصورة أكثر كفاءة.

السيسي منتدى مصر البحيرات بحيرة البردويلي جهاز مستقبل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

أنغام الجنايني مديرة مكتب صدى البلد بسوهاج وفاطمة صاحبة القضية

عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإماراتي

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظرائه من العراق ونيجيريا وإيطاليا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية توافق على دعم بـ500 ألف يورو لقطاعات الزراعة والصيد والاستزراع المائي في سلوفينيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية

انتشال جثامين 5 فلسطينيين قضوا في غرق قوارب قبالة جزيرتين يونانيتين

بالصور

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد