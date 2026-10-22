قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يستعرض خطوات تحويل 20 مدرسة فنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
زاد 85 جنيها.. سعر الذهب الآن
«صفرنا مستحقات الشركاء الأجانب».. أبرز رسائل الرئيس السيسي بجلسة «مسيرة الطاقة»
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض
إصابة عدد كبير من العمال في تصادم سيارة ملاكي مع تريسكلين بطريق الفيوم
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة غدا .. وحرارة تصل إلى 35 درجة بالصعيد
مفتي لبنان: مبادرة شيخ الأزهر خطوة دينية وأخلاقية وإنسانية شجاعة تحتاج إلى التجاوب معها لإنهاء الحروب بالمنطقة
مهيب عبد الهادي يهاجم عموتة: مينفعش تعمل كده مع نجم بحجم وائل جمعة
حجم الاستثمارات 5 تريليونات جنيه.. الكهرباء: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014
مصر وكازاخستان ترسمان خريطة توسيع الشراكة .. من التجارة وأمن المياه إلى دعم الدولة الفلسطينية
هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟.. حالة الطقس وموعد شتاء 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

شريف علي سليمان
شريف علي سليمان
شريف سليمان

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عفوًا، نحن نرى أن مصر لا تزال في حاجة إلى استكمال المشوار الذي بدأته، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إرادة قوية وخبرة في التعامل مع التحديات، وقدرة على استكمال مشروعات البناء، وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح، ومواجهة الفساد والمفسدين بكل حسم.

نعم، الشعب يعاني، والمواطن يواجه أعباء معيشية صعبة، وهناك أحلام لم تتحقق بعد، وتطلعات تنتظر الاستجابة. ونحن نعرف أن هذه المعاناة حاضرة في وعي كل مسؤول يدرك حجم المسؤولية، لكننا نؤمن أيضًا بأن الطريق إلى المستقبل الأفضل لا يكون بالتوقف في منتصفه، بل بمراجعة ما مضى، ومعالجة أوجه القصور، واستكمال البناء على ما تحقق من إنجازات.

سيادة الرئيس، لقد شهدت مصر خلال عهدك مشروعات كبرى في الطرق والنقل والكهرباء والإسكان والمدن الجديدة، ومبادرات لتطوير القرى وتحسين الخدمات، وتحديثًا لقدرات القوات المسلحة. وهذه الإنجازات، مهما اختلفت الآراء حول أولوياتها أو تكلفتها، تضع أمام الدولة مسؤولية استكمالها وتعظيم عائدها، حتى يشعر المواطن بأن ما تحمله من صبر لم يذهب سدى، وأن القادم يحمل له حياة أفضل وفرصًا أوسع.

نحن لا نطالبك بمجرد استكمال المشروعات، بل باستكمال الحلم؛ أن تتحول المدن إلى فرص عمل، والطرق إلى حركة إنتاج وتجارة، والاستثمارات إلى وظائف، ومشروعات التنمية إلى تحسن ملموس في حياة المواطن. نريدك أن تجعل مكافحة الفساد أولوية لا تعرف المجاملة، وأن تكون مصلحة المواطن البسيط فوق كل اعتبار، وأن يشعر المصري بأن الدولة تسمعه وتستجيب لمطالبه وتنتصر لحقوقه.

إن الشعب الذي تحمل الكثير من أجل استقرار وطنه، يستحق أن يرى ثمار صبره. والشعب الذي يريد دولة قوية وآمنة، يريدها أيضًا دولة عادلة، توفر حياة كريمة، وتحمي محدودي الدخل، وتفتح أبواب الأمل أمام الشباب.

سيادة الرئيس.. نحن نحتاجك لاستكمال المشوار، لا لأن الطريق كان خاليًا من الصعوبات، بل لأن الطريق لا يزال طويلًا، ولأن مصر تستحق أن تصل إلى نهايته وقد أصبحت أقوى اقتصاديًا، وأكثر عدالة اجتماعيًا، وأقدر على توفير الحياة التي يتمناها أبناؤها.

نحتاجك لتستكمل ما بدأته، ولتصحح ما يحتاج إلى تصحيح، ولتضرب بيد القانون على كل فاسد ومقصر، ولتعيد ترتيب الأولويات بما يجعل المواطن في قلب كل قرار. نحتاجك لتنتصر للإنتاج والعمل، ولتمنح الشباب فرصة حقيقية، ولتجعل المرحلة المقبلة مرحلة جني الثمار، لا مجرد انتظارها.

عفوًا سيادة الرئيس، لا تجعل صعوبة المشوار تحجب عنك حجم المسؤولية، ولا تجعل ضجيج الخلافات يحجب عنك صوت المواطن الذي يريد وطنًا آمنًا ومستقبلًا أفضل. فمصر أكبر من الجميع، واستقرارها مسؤولية مشتركة، وإرادة شعبها هي الأساس الذي تقوم عليه شرعية الحكم واستمراره.

عفوًا سيادة الرئيس.. الشعب يحتاجك لاستكمال المشوار، ومصر تنتظر منك الكثير، والمصريون يريدون أن يروا ثمار ما تحملوه من صبر. أما القرار، فهو للشعب وحده، وفقًا للدستور والقانون والإرادة الشعبية الحرة.

هتكمل المشوار بإرادة الشعب، وبثقة تُجدَّد بالإنجاز، وبأمل يتحول إلى واقع، وبوطن يظل أكبر من كل التحديات.

تحيا مصر.. ويظل الشعب صاحب الكلمة والإرادة، وتبقى مصر أمانة في رقبة الجميع.

مصر السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

ترشيحاتنا

شادي عبد السلام

الفيلم النادر «الطريق إلى الله – ثلاثية شادي عبد السلام» بأوبرا دمنهور 2 نوفمبر

من «الملك لير» إلى سحر العرائس.. 6 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

من «الملك لير» إلى سحر العرائس.. 6 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

إياد صالح

إياد صالح لـ صدى البلد تحضيرات فيلم «ولا كان على بال» استغرقت عامين.. وأستعد لمسلسل «ميس هناء» في رمضان | فيديو

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد