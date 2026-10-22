شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

أكد مودي شلاطة، جناح نادي القناة، أن طموحه خلال الفترة المقبلة يتمثل في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، والانضمام إلى منتخب مصر، مشددًا على تركيزه الكامل مع فريقه من أجل مواصلة تقديم مستويات مميزة.

وقال شلاطة، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري، عبر قناة الشمس الزرقاء، إن الاحتراف الخارجي وتمثيل المنتخب الوطني يمثلان هدفًا كبيرًا يسعى إلى تحقيقه، في ظل رغبته في تطوير مستواه والوصول إلى أفضل مرحلة ممكنة في مسيرته الكروية.

وأضاف لاعب القناة أن هناك فارقًا كبيرًا بين الدوري الممتاز ودوري المحترفين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن دوري المحترفين يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات قوية وإثبات قدراتهم.

وتحدث شلاطة عن إمكانية اللعب للأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أن ارتداء قميص أحد القطبين يمثل حلمًا لأي لاعب، لكنه أوضح أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب بالكامل على نادي القناة، من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه خلال الموسم الجاري.

وعن مواجهة الأهلي، أبدى جناح القناة رضاه عن إيجابية التعادل أمام الفريق الأحمر، لكنه أكد أن طموحه كان تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن الفريق كان يتمنى الخروج من المباراة بانتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

واختتم مودي شلاطة تصريحاته بالتأكيد على طموحه في مواصلة التألق بقميص القناة، والعمل على استثمار الفرص المتاحة أمامه للوصول إلى حلم الاحتراف الخارجي وتمثيل منتخب مصر.