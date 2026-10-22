الصحة العالمية: 1574 قتيلا و6939 جريحا جراء التصعيد العسكري في اليمن حتى 19 أكتوبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة ضحايا التصعيد العسكري في اليمن بلغت 1574 قتيلا و6939 جريحا، حتى 19 أكتوبر الجاري، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتداعياتها الإنسانية والصحية على السكان.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم الخسائر البشرية الناجمة عن التصعيد، وما يفرضه من ضغوط متزايدة على القطاع الصحي في اليمن، الذي يواجه تحديات كبيرة في توفير الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية للمصابين والمرضى.

يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الوضع الإنساني في اليمن يثير مخاوف دولية، وسط احتياجات متزايدة للرعاية الصحية والإغاثة، وصعوبات تواجه وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر تضررًا.

وتواصل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها متابعة الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد، في ظل الحاجة إلى تعزيز الاستجابة الطبية وضمان وصول المصابين إلى الرعاية اللازمة.