سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس.. العملة الأمريكية عند 54.43 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، بعد انخفاض العملة الأمريكية بنحو 40 قرشًا خلال تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة في بيانات السوق المصرفية.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، ليستقر عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنوك الأخرى

سجل الدولار في بنك قناة السويس 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع، بينما بلغ في بيت التمويل الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 54.34 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي وبنك فيصل الإسلامي وبنك التعمير والإسكان وبنك الاستثمار العربي وبنك الكويت الوطني والبنك المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

جاء بنك نكست في مقدمة البنوك الواردة في البيانات من حيث سعر الدولار، مسجلًا 54.36 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار الدولار خلال تعاملات الخميس بعد التراجع المسجل أمس، مع استمرار متابعة تحركات سعر الصرف في القطاع المصرفي المصري.