اليابان تؤكد حرصها على تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع مصر

استقبل ياسوتاكا ناكاسوني، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، السفير راجي الأتربي، سفير مصر فوق العادة ومفوضها لدى اليابان، في لقاء اليوم الخميس، استمر نحو 30 دقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن ناكاسوني أشار في مستهل اللقاء، إلى النشاط الملحوظ في تبادل الزيارات والاتصالات بين كبار المسؤولين في البلدين مؤخرا، وإلى التعاون المصري الياباني في مجالات عدة، من بينها الزراعة والصحة والتعليم والنقل.

وأكد الوزير الياباني عزمه العمل مع الجانب المصري لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن جانبه، هنأ السفير راجي الأتربي ناكاسوني بمناسبة توليه منصبه، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير التعاون بين البلدين في نطاق واسع من المجالات، بما في ذلك التعليم، ولا سيما الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمدارس المصرية اليابانية.

وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، واتفقا على العمل من أجل تعميق العلاقات الثنائية.