قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود:

ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

ضبط 241 طنًا من المواد المخدرة و1.5 مليون قرص مخدر

ضبط 37 طنًا من مخدر الهيدرو و335 فدانًا من الزراعات المخدرة

ضبط 410 وقائع لتهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية

ضبط 178 واقعة للتنقيب العشوائي عن خام الذهب

ضبط 350 طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب و53 جهازًا للكشف عن المعادن

ضبط 805 عربات مستخدمة في التهريب والتنقيب العشوائي عن الذهب

ضبط نحو 14 مليون جنيه مصري خلال الحملات الأمنية

إحباط 213 محاولة للتسلل والهجرة غير الشرعية بإجمالي 4432 فردًا

تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل

تواصل قوات حرس الحدود تكثيف جهودها للتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية، وتوجيه عدد من الضربات القاصمة ضد العناصر الخارجة عن القانون على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية.

وقد تمكنت قوات حرس الحدود خلال الأشهر الثلاثة الماضية من ضبط 27 واقعة في مجال الأسلحة والذخائر، أسفرت عن ضبط 1149 قطعة سلاح وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، تُقدر بحوالي 187000 طلقة من الذخائر المتنوعة.

وفي مجال المواد المخدرة، تم ضبط 90 واقعة، أسفرت عن ضبط 241 طنًا من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحوالي 1.5 مليون قرص مخدر مختلف الأنواع، وحوالي 37 طنًا من مخدر الهيدرو المطحون، هذا بالإضافة إلى ضبط 335 فدانًا من الزراعات المخدرة.

وفي مجال ضبط البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية المهربة، تم ضبط 410 وقائع، تضمنت 1.5 مليون قاروصة سجائر، و 10000 عبوة تبغ، و1250 هاتفًا محمولًا، و 80000 قطعة ألعاب نارية، و 12000 لتر من المواد البترولية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية.

وفي مجال مكافحة التنقيب العشوائي عن خام الذهب، تم ضبط 178واقعة، أسفرت عن ضبط 350 طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب، و 450 ماكينة لتوليد الكهرباء، و350 جهاز هيلتي، و53 جهازًا للكشف عن المعادن.

وفي مجال ضبط العربات، تم ضبط 805 عربات مختلفة الأنواع، مستخدمة في التهريب والتنقيب العشوائي عن خام الذهب. وفي مجال ضبط العملات، تم ضبط ما يقارب 14 مليون جنيه مصري، وقد أُحيلت جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط 213 محاولة للتسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بإجمالي 4432 فردًا، بالإضافة إلى تسهيل عودة 143384 فردًا سودانيًا طواعية إلى دولة السودان الشقيقة من خلال معبري أرقين وقسطل.

تأتي تلك النجاحات استمرارًا للجهود المكثفة والإجراءات التي تتخذها قوات حرس الحدود ليلًا ونهارًا لتأمين حدود الدولة المصرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية، وذلك بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.



