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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
رشا عوني

يبدأ اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، وفقًا للجدول المعلن من وزارة المالية، بعد تبكير موعد الصرف عن الموعد السابق المحدد في 24 أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار تبكير صرف المرتبات في إطار التيسير على العاملين بالدولة، ومساعدتهم على تدبير احتياجاتهم المعيشية والالتزامات الشهرية، مع إتاحة المستحقات المالية وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

حددت وزارة المالية اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات الشهر الجاري، على أن تستمر إتاحة الرواتب وفق الجدول الزمني المقرر للجهات الحكومية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة من خلال منظومة الصرف الإلكتروني، اعتبارًا من الموعد المحدد لكل جهة، بما يسمح للموظفين بالحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التزاحم أمام منافذ الصرف.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر من خلال وسائل الصرف المتاحة، والتي تشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • فروع البنوك التي يتعامل معها الموظفون.
  • مكاتب البريد المصري، وفقًا للخدمات المتاحة.
  • منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة، بحسب نظام صرف المرتب.

ويُفضل التأكد من نزول المرتب على بطاقة الصرف قبل التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي، لتجنب الانتظار دون داعٍ.

موعد صرف متأخرات مرتبات أكتوبر 2026

كانت وزارة المالية قد حددت أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين بالدولة، وفقًا للجدول المعلن، بينما يبدأ صرف المرتبات الشهرية اليوم الخميس 22 أكتوبر.

نصائح مهمة للموظفين عند صرف المرتبات

نصحت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في بداية الصرف، خاصة أن المستحقات تظل متاحة للسحب اعتبارًا من الموعد المحدد لكل جهة.

ويُنصح الموظفون بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والجهات التابعين لها، للتأكد من مواعيد إتاحة الرواتب وأي مستجدات تتعلق بالصرف.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2026

- تُصرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الخميس 22 أكتوبر: للعاملين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها: «مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل».

- يوم الأحد 25 أكتوبر: للعاملين «بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية».

جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادة


- يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألف و900 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألف و900 جنيه.

- يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألف و400 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 9 آلاف و500 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.

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