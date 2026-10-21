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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تفصلنا ساعات قليلة.. بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للموظفين

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
خالد يوسف

ساعات قليلة تفصل مئات الآلاف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات، عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، في ظل الإعلان عن تبكير المواعيد لتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الالتزامات اليومية للأسر، حيث تحرص الجهات الحكومية على تنظيم عمليات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك على مدار عدة أيام، لضمان انسيابية الخدمة ومنع أي تكدس مرتقب أمام المنافذ المالية.

موعد وأماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، ومن المقرر أن يبدأ الصرف من 22 أكتوبر، ويستمر صرف مرتبات شهر أكتوبر على مدار 5 أيام متتالية.

مرتبات شهر أكتوبر 2026

وعن أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026، جاءت كالتالي: 
-ماكينات الصراف الآلي «ATM».

-فروع البنوك المختلفة.

-المحافظ الإلكترونية.

-بطاقات ميزة.

-تطبيقات وخدمات الدفع الإلكتروني والرقمي.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2026

- تُصرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الخميس 22 أكتوبر: للعاملين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها: «مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل».

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2026

- يوم الأحد 25 أكتوبر: للعاملين «بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية».

موعد صرف متأخرات أكتوبر 2026

أوضحت الوزارة، أنه يتم صرف المستحقات المالية والمتأخرات للعاملين بالدولة خلال أكتوبر 2026، وذلك على مدار أيام الثلاثاء 8 أكتوبر، والأربعاء 9 أكتوبر، والخميس 10 أكتوبر، بحسب الجدول الزمني المعلن للجهات الحكومية.

صرف متأخرات أكتوبر 2026

جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادة
- يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألف و900 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألف و900 جنيه.

- يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألف و400 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 9 آلاف و500 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.

تفصلنا ساعات قليلة مرتبات شهر أكتوبر 2026 الجهاز الإداري للدولة جدول المرتبات صرف متأخرات أكتوبر 2026

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