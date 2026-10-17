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الإشراف العام
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أخبار البلد

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

مرتبات أكتوبر 2026
مرتبات أكتوبر 2026
عبد العزيز جمال

يتزايد بحث ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد إتاحة الرواتب للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ضمن جدول صرف المرتبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وحددت وزارة المالية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، بدلًا من يوم 24 أكتوبر، بما يتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية مبكرًا، وفقًا للمواعيد المقررة لكل جهة إدارية ومنظومة الصرف الإلكتروني.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

ويأتي القرار وسط اهتمام واسع من الموظفين بمعرفة موعد نزول المرتبات على ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر وزيادة الالتزامات المالية المتعلقة بالمصروفات الأساسية والفواتير والأقساط.

«ونستعرض في السطور التالية مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، وطرق الحصول على الرواتب، وأبرز التعليمات التي ينبغي مراعاتها قبل التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي».

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 بعد التبكير

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق في 24 أكتوبر.

ويشمل جدول الصرف العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، وفق المواعيد المعتمدة لكل جهة إدارية.

ومن المقرر إتاحة المستحقات المالية من خلال منظومة الصرف الإلكتروني، بما يسمح للموظفين بالحصول على رواتبهم باستخدام ماكينات الصراف الآلي ووسائل الدفع المتاحة.

وتتمثل أبرز تفاصيل الصرف في الآتي:

  • الشهر المستحق: أكتوبر 2026.
  • موعد بدء صرف المرتبات: الخميس 22 أكتوبر 2026.
  • الموعد السابق: السبت 24 أكتوبر 2026.
  • مقدار التبكير: يومان.
  • الفئات المستفيدة: العاملون بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية.
  • وسائل الصرف: ماكينات الصراف الآلي ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويعني ذلك أن الموظفين سيتمكنون من الحصول على رواتبهم اعتبارًا من الموعد المحدد، بحسب إتاحة المستحقات لكل جهة.

هل يتم صرف مرتبات أكتوبر يوم السبت؟

مع انتشار التساؤلات حول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، يبحث بعض الموظفين عن حقيقة بدء الصرف يوم السبت 24 أكتوبر.

وبحسب الجدول المعلن، فإن موعد بدء الصرف هو الخميس 22 أكتوبر، وليس السبت 24 أكتوبر، بعدما تقرر تبكير إتاحة المرتبات يومين.

ويستطيع الموظفون سحب مستحقاتهم بعد إتاحتها على حساباتهم، دون اشتراط التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي في اليوم الأول للصرف.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

ويُفضل التأكد من وصول الراتب إلى الحساب قبل إجراء عملية السحب، لتجنب التوجه إلى ماكينات الصراف قبل إتاحة المستحقات.

جدول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

لم يقتصر إعلان وزارة المالية على موعد مرتبات أكتوبر، وإنما تضمن أيضًا جدول صرف رواتب العاملين بالدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

ويأتي تحديد هذه المواعيد ضمن تنظيم عملية صرف المستحقات المالية خلال الربع الأخير من العام، بما يساعد الموظفين على معرفة المواعيد المقررة مسبقًا.

وجاء جدول الصرف على النحو التالي:

الشهرموعد بدء الصرفاليوم
أكتوبر 202622 أكتوبرالخميس
نوفمبر 202624 نوفمبرالثلاثاء
ديسمبر 202624 ديسمبرالخميس

ويساعد الإعلان المبكر عن المواعيد الموظفين على تنظيم التزاماتهم المالية، مع ضرورة متابعة أي تعليمات جديدة تصدر عن وزارة المالية بشأن الصرف.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالجهات الحكومية.

ومن المقرر إتاحة الرواتب وفق منظومة الصرف الإلكتروني والمواعيد المعتمدة للجهات الإدارية المختلفة.

ويتيح تحديد موعد الصرف مسبقًا للموظفين الاستعداد للالتزامات الشهرية، إلى جانب متابعة توقيت إيداع المستحقات في الحسابات المرتبطة ببطاقات صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الخميس 24 ديسمبر، وفقًا للجدول الذي أعلنته وزارة المالية.

ويعد ديسمبر آخر أشهر العام، ولذلك يحظى موعد صرف مرتباته باهتمام العاملين بالدولة، خاصة مع الالتزامات المالية المرتبطة بنهاية السنة.

ويستمر صرف المستحقات من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، بحسب المواعيد المقررة لكل جهة إدارية.

موعد صرف مرتبات اكتوبر2026

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026

يمكن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الحصول على رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، بعد إتاحة المستحقات وفق منظومة الصرف الإلكتروني.

وتساعد هذه الآلية على تسهيل حصول الموظفين على المرتبات، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات الحكومية لاستلام الرواتب نقدًا.

وتشمل وسائل الحصول على المستحقات:

  • ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
  • بطاقات صرف المرتبات المعتمدة.
  • وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة وفق نظام كل جهة.
  • الحسابات البنكية التي تُحول إليها الرواتب، بحسب نظام الصرف المعمول به.

ويُنصح الموظفون بالتأكد من إتاحة الراتب قبل التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي، خاصة خلال الساعات الأولى من بدء الصرف.

كيف تعرف أن مرتب أكتوبر نزل على الحساب؟

مع اقتراب موعد الصرف، يرغب الموظفون في معرفة كيفية التأكد من إيداع الراتب قبل التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي.

ويمكن الاستعلام عن الرصيد باستخدام الخدمات المصرفية المتاحة لدى البنك الذي يتعامل معه الموظف، أو من خلال ماكينة الصراف الآلي.

كما يمكن متابعة الإشعارات المصرفية الخاصة بإيداع الرواتب، إذا كانت هذه الخدمة مفعلة على الحساب.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

هل تشمل مواعيد الصرف جميع العاملين بالدولة؟

يشمل جدول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية والجهات التابعة لها، وفقًا للمواعيد المحددة لمنظومة الصرف.

وقد يختلف توقيت ظهور الراتب في الحساب من جهة إدارية إلى أخرى، بحسب إجراءات إتاحة المستحقات.

كم يومًا متبقيًا على صرف مرتبات أكتوبر؟

اعتبارًا من الجمعة 16 أكتوبر 2026، يتبقى 6 أيام على بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر، المقرر يوم الخميس 22 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد قرار تبكير موعد الصرف من 24 أكتوبر إلى 22 أكتوبر، بما يمنح الموظفين فرصة الحصول على مستحقاتهم قبل الموعد السابق بيومين.

ويستطيع العاملون بالدولة متابعة إتاحة الرواتب من خلال القنوات المصرفية المعتمدة، مع الالتزام بالمواعيد المعلنة لجهاتهم.

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