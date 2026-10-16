آخر شهور السنة.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 ومتأخرات العاملين بالحكومة

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إعلان وزارة المالية الرسمي عن جدول مواعيد صرف مرتبات الأشهر الأخيرة لعام 2026 (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر)، بالتزامن مع تحديد مواعيد صرف المتأخرات المالية المستحقة لجميع الهيئات والمصالح الحكومية، وتأتي هذه الخطوة لتنظيم عملية الصرف بدقة ومنع التزاحم، وسط اهتمام واسع من الموظفين بمتابعة المواعيد المحددة لضمان تدبير احتياجاتهم المعيشية بكل مرونة ويسر خلال الفترة المقبلة.



موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

حددت وزارة المالية يوم 22 أكتوبر 2026 موعدا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر نفسه، فيما تقرر صرف المتأخرات المالية أيام 7 و11 و12 أكتوبر.

موعد صرف مرتبات أكتوبر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

- صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، يوم 22 لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

صرف مرتبات شهر أكتوبر

- صرف يوم 23 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر، وفق الجدول الزمني المحدد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

صرف مرتبات نوفمبر

كما حددت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، على أن تتاح الأموال عبر قنوات الصرف المعتمدة وفق المواعيد المقررة لكل جهة.



صرف مرتبات ديسمبر

وبالنسبة إلى مرتبات شهر ديسمبر 2026، فمن المقرر أن يبدأ صرفها اعتبارا من يوم 24 ديسمبر، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام.

المتأخرات المالية المستحقة

وحددت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين، مع إتاحة السحب من ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة ضمن منظومة الصرف الإلكتروني.



طرق صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتسهيل الإجراءات، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي

- ماكينات الصراف الآلي

- فروع البنوك

- المحافظ الإلكترونية

- بطاقات ميزة

- تطبيقات الدفع الرقمي

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.