قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه بـ48 ألف جنيه
الحكومة: مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر
مرتبات أكتوبر 2026.. جدول ومواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري
الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا
فريق هيثم حسن.. مدرب سيلتك يحسم مستقبله بعد 3 هزائم متتالية
الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر
الرئيس السيسي يدعو لإنشاء منطقة صناعية كورية داخل اقتصادية قناة السويس
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في القمة
مبابي يثير الجدل مجددًا.. تدريب منفرد ورحلة مفاجئة إلى باريس
في ذكرى وفاته.. من هو عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذي جمع بين الفقه والإصلاح
الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء وممثلي مجتمع الأعمال لكوريا فرص الاستثمار في مصر
إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مرتبات أكتوبر 2026.. جدول ومواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري

مرتبات أكتوبر 2026
مرتبات أكتوبر 2026
خالد يوسف

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة، بشغف، إعلان وزارة المالية عن جدول ومواعيد إتاحة المستحقات المالية «مرتبات شهر أكتوبر»، حيث يأتي هذا الصرف في توقيت مهم للملايين من الموظفين لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط خطة حكومية تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة لمنع التكدس وضمان انسيابية الحصول على الرواتب في مواعيدها المحددة.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

حددت وزارة المالية يوم 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر، وذلك قبل الموعد المعتاد للصرف المحدد في 24 أكتوبر، بما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم في وقت مبكر.

صرف مرتبات أكتوبر

وأكد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إتاحة مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية، ليتمكن الموظفون من صرف رواتبهم في المواعيد المعلنة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

- صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، يوم 22 لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

مواعيد صرف المرتبات

- صرف يوم 23 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- صرف مرتبات شهر أكتوبر في أيام 24، 25، 26 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

طرق صرف مرتبات أكتوبر 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتسهيل الإجراءات، وتشمل:

- ماكينات الصراف الآلي

- فروع البنوك

ماكينات الصراف الآلي

- المحافظ الإلكترونية

- بطاقات ميزة

- تطبيقات الدفع الرقمي

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألفا و900 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألفا و900 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألفا و400 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

مرتبات أكتوبر 2026 مواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري العاملون بالجهاز الإداري وزارة المالية إتاحة المستحقات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

ترشيحاتنا

الضحية

مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق معجون بالفيوم

صورة أرشيفية

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

محافظ الإسكندرية يلتقي المتضررين من عقار لامبروزو

توفير سكن مؤقت ودعم تعليمي واجتماعي وصحي للأسر بعقاري الإسكندرية

بالصور

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد