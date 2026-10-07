مرتبات أكتوبر 2026.. جدول ومواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة، بشغف، إعلان وزارة المالية عن جدول ومواعيد إتاحة المستحقات المالية «مرتبات شهر أكتوبر»، حيث يأتي هذا الصرف في توقيت مهم للملايين من الموظفين لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط خطة حكومية تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة لمنع التكدس وضمان انسيابية الحصول على الرواتب في مواعيدها المحددة.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

حددت وزارة المالية يوم 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر، وذلك قبل الموعد المعتاد للصرف المحدد في 24 أكتوبر، بما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم في وقت مبكر.

صرف مرتبات أكتوبر

وأكد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إتاحة مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية، ليتمكن الموظفون من صرف رواتبهم في المواعيد المعلنة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

- صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، يوم 22 لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

مواعيد صرف المرتبات

- صرف يوم 23 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- صرف مرتبات شهر أكتوبر في أيام 24، 25، 26 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

طرق صرف مرتبات أكتوبر 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتسهيل الإجراءات، وتشمل:

- ماكينات الصراف الآلي

- فروع البنوك

ماكينات الصراف الآلي

- المحافظ الإلكترونية

- بطاقات ميزة

- تطبيقات الدفع الرقمي

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألفا و900 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألفا و900 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألفا و400 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.