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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميًا غدًا.. تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة

مرتبات شهر سبتمبر 2026
مرتبات شهر سبتمبر 2026
خالد يوسف

يترقب ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ببالغ الاهتمام إعلان وزارة المالية عن الجدول الرسمي لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، حيث يأتي هذا الصرف في توقيت بالغ الأهمية بسبب استقبال العام الدراسي الجديد، وما يفرضه ذلك من أعباء مالية إضافية، لذا، تتجه الأنظار نحو مواعيد إتاحة الرواتب والمتأخرات عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك لتلبية الاحتياجات الأسرية المعيشية بكل مرونة وسهولة.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

تبدأ وزارة المالية إتاحة مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة اعتبارا من يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، فيما صرفت متأخرات شهر أغسطس يوم 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لكل وزارة وهيئة وجهة حكومية.

ولا يقتصر صرف المرتبات على يوم واحد، إذ يستمر إتاحة المستحقات للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في الموعد المخصص لجهاتهم خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2026.

جدول صرف المرتبات

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، يوم الخميس 24 سبتمبر لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- ويستكمل الصرف يوم الأحد 27 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- وتصرف مرتبات شهر سبتمبر في أيام 28، 29، 30 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، من الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي.

- فروع البنوك.

- المحافظ الإلكترونية.

- بطاقات ميزة.

- تطبيقات الدفع الرقمي.

جدول الحد الأدنى للمرتبات

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 مرتبات شهر سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة تلبية الاحتياجات الأسرية المعيشية ماكينات الصراف الآلي وزارة المالية

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