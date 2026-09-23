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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون

أموال
أموال
معتز الخصوصي

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر اعتبارا من يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 وتستمر عمليات الصرف حتى الأربعاء 30 سبتمبر وفقا للجدول المحدد للجهات الإدارية المختلفة.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2026 كالتالي.

الخميس 24 سبتمبر 2026. بدء صرف المرتبات.

الجمعة 25 سبتمبر 2026. عطلة أسبوعية.

السبت 26 سبتمبر 2026. عطلة أسبوعية.

الأحد 27 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

الاثنين 28 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

الأربعاء 30 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

وتشمل مواعيد الصرف مستحقات نحو 5.4 مليون موظف من العاملين بالدولة في أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة وفقا للبيانات المعلنة.

وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات .

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات 

ونص قانون التأمينات والمعاشات ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

وزارة المالية العاملين بالدولة مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2026 مرتبات سبتمبر 2026 صرف مرتبات سبتمبر

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