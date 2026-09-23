قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف سفينة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول وإصابة 2 من طاقمها
بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب للقطار الكهربائي السريع خلال أكتوبر
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزيرة الإسكان تشدد على ضرورة دفع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة
بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف
وزير الصحة: لدينا 5439 مولودًا كل 24 ساعة
تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى 21 أكتوبر
قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية
مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم البريج بقطاع غزة
الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ..بدء التسجيل أول أكتوبر عبر هذا الرابط
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار الخيام يخلّف أضرارًا جسيمة في مرجعيون و انقطاع الكهرباء عن حاصبيا وشبعا والعرقوب

انفجار الخيام يخلّف أضرارًا جسيمة في مرجعيون و انقطاع الكهرباء عن حاصبيا وشبعا والعرقوب
انفجار الخيام يخلّف أضرارًا جسيمة في مرجعيون و انقطاع الكهرباء عن حاصبيا وشبعا والعرقوب
أ ش أ

امتدت تداعيات التفجير الضخم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيام " جنوب شرق لبنان "إلى البلدات المحيطة في منطقة مرجعيون، ولا سيما جديدة مرجعيون والقليعة، حيث أسفرت شدة العصف عن أضرار مادية جسيمة طالت منازل ومنشآت، فيما اضطرت مدرسة مرجعيون الوطنية إلى تعليق الدراسة مؤقتًا.

وتسببت قوة الانفجار في تحطم زجاج نوافذ عدد من المنازل، وخلع بعض الأبواب، إلى جانب ظهور تشققات في الجدران، في أضرار تعكس شدة موجة العصف التي امتدت من موقع التفجير إلى البلدات المقابلة للخيام والمناطق المحيطة بها.

كما لحقت أضرار بمدرسة مرجعيون الوطنية، حيث تحطم جزء كبير من زجاج نوافذها، ما دفع إدارة المدرسة إلى تعليق الدراسة مؤقتًا، لحين الانتهاء من إصلاح الأضرار، حرصًا على سلامة التلاميذ والهيئة التعليمية.

وامتدت تداعيات التفجير إلى قطاع الكهرباء، إذ أدى التفجير الإسرائيلي في بلدة الخيام إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق حاصبيا وشبعا والعرقوب.

وتشير الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت وشبكة التغذية الكهربائية إلى اتساع نطاق تأثير التفجير، الذي تجاوز موقعه المباشر في بلدة الخيام، ليطال عددًا من البلدات والمناطق المقابلة لها وعلى مسافات متفاوتة.

وعلى صعيد أخر سجّل تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة الجبل، على علو متوسط، في ظل استمرار الأجواء المتوترة في المنطقة.

وفي قضاء صور، تتعرض منطقة وادي زبقين لقصف مدفعي اسرائيلى، وسط تحليق للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

وترافق القصف المدفعي مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء عدد من المناطق الجنوبية، ما أثار حالة من الترقب بين الأهالي.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت يواصل فيه الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه فوق عدد من المناطق الجنوبية، بالتزامن مع القصف المدفعي الذي يستهدف مناطق وبلدات في جنوب لبنان.

تداعيات التفجير الضخم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخيام جنوب شرق لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

نادي الزمالك

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

الاعتراف بالجميل وعدم نكرانه

الأزهر للفتوى: أخلاق الخلاف تُظهر معادن الناس.. فلا تنكر الفضل

الدعاء

دعاء الحظ والنصيب.. احرص على هذه الآيات الكريمة

الأوقاف

الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد