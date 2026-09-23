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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

6 شهداء بنيران قوات الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفادت مصادر في مستشفيات غزة للصحف ووسائل الإعلام الفلسطينية بارتقاء 6 شهداء بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم "الأربعاء".

وقال مجمع ناصر الطبي إن رضيع أصيب بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها جنوبي مدينة خان يونس.

وقبل وصول عدد الشهداء إلى 6، كانت قد أفادت الأنباء باستشهاد أربعة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم شهيدان باستهداف مركبة في منطقة مواصي خان يونس، جنوب القطاع.

واستشهد الشابان محمد إبراهيم أبو علوان وأسامة خالد أبو خاطر ، باستهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة في منطقة مواصي خانيونس.

وزعم بيان صادر عن جيش الاحتلال، أن أبو علوان كان يشغل منصب ” رئيس الدائرة المالية لحركة حماس”.

وفي وسط قطاع غزة، استشهدت نورة عوني دياب متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في مخيم البريج،.

كما استشهد الشاب أدهم صبحي زيارة متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع النفق بمدينة غزة، فيما أصيب آخرين في محيط محطة تمراز قرب الشارع ذاته.

وفي مناطق أخرى من القطاع، واصلت قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف، إذ أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، فيما شهدت مناطق شرقي مخيم البريج وشرق مدينة خان يونس قصفاً مدفعياً وإطلاق نار من الدبابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تجدد القصف وإطلاق النار في مناطق مختلفة من القطاع، رغم سريان الاتفاق منذ نحو عام.

جيش الاحتلال مواصي خان يونس جنوب القطاع نورة عوني دياب أبو علوان

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