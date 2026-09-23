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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واردات آسيا من النفط ترتفع لأعلى مستوى لها منذ بدء حرب إيران خلال شهر سبتمبر

واردات آسيا من النفط ترتفع لأعلى مستوى لها منذ بدء حرب إيران خلال شهر سبتمبر
واردات آسيا من النفط ترتفع لأعلى مستوى لها منذ بدء حرب إيران خلال شهر سبتمبر
أ ش أ

 ارتفعت واردات آسيا من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ بدء الحرب مع إيران، لكنها ظلت أقل بنحو 13% من مستويات ما قبل الصراع، في ظل استمرار القيود على تدفقات الخام من الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات شركة «Kpler» لاسواق الطاقة أن أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم تتجه لاستيراد نحو 23.96 مليون برميل يومياً في سبتمبر، ارتفاعاً من 23.38 مليون برميل يومياً في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير.

وكانت واردات آسيا قد هبطت في أبريل إلى 19.15 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات، قبل أن تبدأ في التعافي تدريجياً. ومع ذلك، لا تزال واردات سبتمبر أدنى بكثير من متوسط 27.55 مليون برميل يومياً المسجل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، قبل اندلاع الصراع.

وتضررت تدفقات النفط بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير وما أعقبها من تهديدات للملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله نحو 20% من تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة عالمياً قبل بدء الحرب.

وبحسب «Kpler»، ارتفعت واردات آسيا من الشرق الأوسط إلى 12.56 مليون برميل يومياً في سبتمبر مقابل 11.66 مليون في أغسطس، وبزيادة تتجاوز خمسة ملايين برميل يومياً عن أدنى مستوى لها بعد اندلاع الصراع في أبريل.

لكن الكميات الحالية لا تزال أقل بنحو 3.53 مليون برميل يومياً من متوسط واردات آسيا من الشرق الأوسط البالغ 16.09 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة للحرب.

وعلى المستوى العالمي، بلغت واردات الخام من الشرق الأوسط نحو 14.7 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو مستوى قريب من تقديرات أمريكية أشارت إلى خروج نحو 15 مليون برميل يومياً من المنطقة، لكنه يظل أقل بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً من مستويات ما قبل الحرب.

ومن المتوقع أن تتعرض واردات أكتوبر لمزيد من الضغوط بعد الإغلاق الأخير لخط أنابيب النفط السعودي «شرق-غرب» إثر تعرضه لهجمات، قبل إصلاحه واستئناف تشغيله، مما قد يسمح بتعافي التدفقات مجدداً في نوفمبر.

وامتدت الضغوط أيضاً إلى المنتجات النفطية المكررة، إذ من المتوقع أن تستورد آسيا نحو 5.84 مليون برميل يومياً من المقطرات الخفيفة والمتوسطة في سبتمبر، ارتفاعاً من 5.25 مليون في أغسطس، لكنها تظل أقل بأكثر من مليون برميل يومياً عن متوسط 7.06 مليون المسجل قبل بدء الصراع.

وساهم ضعف الإمدادات في إبقاء أسعار الوقود المكرر عند علاوات مرتفعة مقارنة بالنفط الخام، إذ جرى تداول خام برنت قرب 99 دولاراً للبرميل في آسيا الأربعاء، مقابل نحو 173.84 دولاراً للبرميل لوقود الديزل في سنغافورة و139.60 دولاراً للبنزين، بينما كانت علاوة هذه المنتجات على الخام تتراوح عادة بين 10 و20 دولاراً للبرميل قبل الحرب.

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