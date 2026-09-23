الأهلي يفتح 3 مسارات لتدعيم الدفاع وحسام عبد المجيد في الصدارة

بدأ النادي الأهلي التحرك مبكرًا لإعادة ترتيب حساباته في خط الدفاع بعدما كشفت الأسابيع الأولى من الموسم عن حاجة الفريق إلى تدعيم واضح في قلب الدفاع بالتزامن مع الضربات التي تعرض لها هذا المركز والإصابات التي أربكت حسابات الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

وتحول ملف تدعيم الخط الخلفي إلى واحد من أبرز الملفات المطروحة داخل الأهلي خاصة بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي الأمامي إلى جانب إصابته في الغضروف الداخلي فضلًا عن إصابة ياسر إبراهيم بالتواء في الكاحل خلال مواجهة المقاولون العرب.

وفي ظل هذه التطورات بدأت دائرة الترشيحات تتسع أمام إدارة الأهلي إلا أن اسم حسام عبد المجيد مدافع لودوجوريتس البلغاري والزمالك السابق ظهر في صدارة الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

حسام عبد المجيد.. الاسم الأبرز على طاولة الأهلي

وكشفت تقارير إذاعية عن فتح الأهلي خط مفاوضات مع حسام عبد المجيد ووكيله تمهيدًا لبحث إمكانية عودة اللاعب إلى الدوري المصري من بوابة القلعة الحمراء.

ونقل مراسل إذاعة «أون سبورت» أن عبد المجيد بات المرشح الأقرب لتدعيم دفاع الأهلي مشيرًا إلى وجود تحرك بالفعل من جانب النادي تجاه اللاعب ووكيله.

ويأتي هذا التحرك بعد فترة قصيرة من رحيل عبد المجيد عن الزمالك بعدما خاض أول تجربة احترافية خارج مصر من بوابة لودوجوريتس البلغاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الزمالك قد وافق على انتقال المدافع إلى النادي البلغاري مقابل مليون ونصف المليون يورو مع الاتفاق على سداد قيمة الصفقة على قسطين إلى جانب وجود حوافز مرتبطة بمشاركاته مع فريقه الجديد.

ورغم حداثة تجربة عبد المجيد في أوروبا فإن اسمه عاد سريعًا إلى دائرة اهتمام الأندية المصرية في ظل احتياج الأهلي إلى مدافع يجيد اللعب تحت ضغط المنافسة ويمتلك خبرة سابقة في الدوري المصري والمباريات الكبرى.

الزمالك يضع شرطًا أمام عودة عبد المجيد

لكن طريق الأهلي إلى حسام عبد المجيد لن يكون خاليًا من التعقيدات خاصة أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع لودوجوريتس إلى جانب وجود بند وضعه الزمالك عند إتمام انتقاله إلى النادي البلغاري.

وكان ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك قد أكد أن عقد عبد المجيد مع لودوجوريتس يتضمن بندًا يمنح الزمالك أولوية في الحصول على خدمات اللاعب إذا قرر العودة إلى الدوري المصري مستقبلًا.

ويعني ذلك أن أي تحرك أهلاوي جاد لضم عبد المجيد سيحتاج إلى التعامل مع أكثر من طرف في مقدمتهم النادي البلغاري واللاعب ووكيله مع وضع الموقف التعاقدي الذي احتفظ به الزمالك عند رحيله في الحسابات.

وتزداد أهمية هذه النقطة في ظل حساسية انتقال لاعب ارتدى قميص الزمالك إلى الأهلي خاصة أن عبد المجيد كان من العناصر التي حظيت باهتمام أكثر من نادٍ مصري قبل خروجه للاحتراف الأوروبي.

عبد المجيد نفى فكرة العودة السريعة إلى مصر

وكان حسام عبد المجيد قد نفى في وقت سابق التكهنات التي ربطت انتقاله إلى لودوجوريتس بإمكانية العودة سريعًا إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي.

وأكد اللاعب أن الاحتراف الأوروبي كان هدفًا حقيقيًا بالنسبة له وأن انتقاله إلى بلغاريا لم يكن مجرد خطوة مؤقتة تمهيدًا للانتقال إلى نادٍ مصري.

وفي تصريحات سابقة خلال أغسطس شدد عبد المجيد على أنه لم يكن يفكر في العودة إلى مصر مؤكدًا رغبته في الاستمرار بتجربته الأوروبية وإثبات نفسه خارج البلاد.

وبالتالي فإن أي تطور جديد في هذا الملف سيحتاج إلى معرفة موقف اللاعب نفسه ومدى استعداده لقطع تجربته الأوروبية والعودة إلى الدوري المصري بعد فترة قصيرة من الاحتراف.

ثلاثة أسماء في حسابات الأهلي

وبعيدًا عن عبد المجيد لا تتحرك إدارة الأهلي في اتجاه واحد فقط إذ تضم قائمة الترشيحات أكثر من مدافع لتدعيم الخط الخلفي.

ويأتي مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد السكندري ضمن الأسماء التي لفتت أنظار مسؤولي الأهلي خاصة في ظل صغر سن اللاعب وظهوره بمستوى جيد خلال الموسم الحالي.

ويُنظر إلى إبراهيم باعتباره أحد الخيارات التي يمكن أن تمنح الأهلي فرصة للتعاقد مع مدافع لديه مساحة أكبر للتطور بدلًا من الاعتماد فقط على أسماء صاحبة الخبرات الطويلة.

أما الاسم الثالث فهو محمود الجزار مدافع البنك الأهلي الذي جرى ترشيحه من جانب فريق الإسكاوتنج بالنادي.

لكن موقف الجزار يبدو أكثر صعوبة من الناحية التفاوضية في ظل تمسك البنك الأهلي بمطالبه المالية خاصة بعد المفاوضات التي جرت بين الناديين في ملف انتقال عمرو الجزار وهو ما قد يمثل عقبة أمام إتمام أي صفقة جديدة بين الطرفين.