ننشر أول صورة لفقيدة بورفؤاد بعد مصرعها تحت عجلات لودر

ننشر اول صورة لفقيدة بورسعيد نسمة بديع محمد رزق، والتي لقيت مصرعها منذ قليل تحت عجلات لودر يتبع إحدى شركات المقاولات الخاصة .

كانت المتوفاه أثناء توجهها إلى منزلها بعد عملها سقطت تحت عجلات لودر، يعمل بإحدى المشروعات فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، لتلقي حتفها ويفر سائق اللودر من مسرح الجريمة.

تم نقل جثمان الفقيدة إلى مستشفي الحياة بمدينة بورفؤاد احدى المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وكلف اللواء وائل رشدى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بسرعة ضبط الجاني.

أول صورة لفقيدة بورسعيد

وتشكلت فرق بحث تحت إشراف اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتعقب الجاني وسرعة ضبطته.

تم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ووضع الجثمان تحت تصرفها لحين صدور قراراتها.