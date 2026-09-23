ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب ومستحضرات تجميل مغشوشة بالفيوم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وإدارة العلاج الحر من ضبط عدد من المخالفات خلال حملة رقابية مشتركة على المنشآت والأسواق وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتشديد الرقابة ومواجهة المخالفات.



ضبط منتحل صفة طبيب

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطل حاصل على دبلوم صناعي يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وتحرير روشتات منتحلا صفة طبيب بالمخالفة للقواعد المنظمة لممارسة المهنة.



مستحضرات تجميل مغشوشة

كما تمكنت الحملة من ضبط مركز تجميل يقوم ببيع مستحضرات تجميل مغشوشة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصية بإعدام المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.



مكملات غذائية غير مسجلة

وشملت نتائج الحملة ضبط مكملات غذائية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وذلك ضمن جهود الجهات الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة وحماية المواطنين من السلع والمستحضرات غير المطابقة.



محل مكملات دون ترخيص

كما تم ضبط محل لبيع المكملات الغذائية يعمل دون ترخيص إلى جانب ضبط مكملات غذائية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وعبير العقبي وكيل المديرية وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.