وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

التقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شريف محمد عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة في مجموعة إنترو القابضة والوفد المرافق له، لمتابعة الخطط التنفيذية لمشروع مركز "كيميت" للبيانات، المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، وذلك بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وتستهدف مجموعة انترو، ان يكون مركز "كيميت" للبيانات أول مشروع من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتصنيف فائق القدرة (Tier III)، ومرفقًا حيويًا لكبرى الشركات التي تتطلب قدرات وإمكانات سحابية متقدمة.

وتخطط المجموعة، أن تصل القدرة الكلية للمركز 80 ميجاوات بإستثمارات للمرحلة الاولي تبلغ 270 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة مراكز البيانات، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مراكز بيانات متطورة وفقًا للمعايير العالمية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها للتوسع في صناعة مراكز البيانات.

وأضاف أن التوسع في هذه الصناعة يسهم في دفع جهود التحول الرقمي، ودعم نمو خدمات الحوسبة السحابية، وتلبية الطلب المتزايد على استضافة ومعالجة البيانات، بما يخدم احتياجات السوق المحلي ويدعم تقديم الخدمات للأسواق الإقليمية والدولية.

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحفيز الشركات على الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات بمصر، بما يسهم في دعم نمو هذه الصناعة وقطاع الحوسبة السحابية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات.

كما تم خلال اللقاء متابعة الإجراءات التنفيذية لإنشاء المركز، وما تم الانتهاء منه حتى الآن من التصميمات الهندسية، إضافة إلى التعاقدات التي أبرمتها الشركة مع عدد من الموردين لتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة للمشروع، فضلًا عن استعراض الجدول الزمني المستهدف لمراحل التنفيذ وإتاحة خدمات المركز.

حضر الاجتماع المهندس سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الفوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون الفنية للاتصالات، والدكتور حسام زكريا مدير قطاع الحلول الذكية بالوزارة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.