وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الروسي اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف صباح الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي هذا اللقاء في الوقت الذي من المقرر أن يلقي فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام الأمم المتحدة في اليوم نفسه.

وكان الرئيس الأوكراني قد صرّح للصحفيين في وقت سابق من يوم الثلاثاء بأنه مستعد لوقف الضربات على مواقع الطاقة الروسية إذا وافقت موسكو على ذلك أيضاً.

لكن زيلينسكي قال إنه لا يعلم موقف موسكو، وأعرب عن أمله في أن "يجد الجانب الأمريكي سبيلاً... لدفعهم إلى أي نوع من المفاوضات".

وتدور رحى الحرب منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة على أوكرانيا في فبراير 2022، وقد تعثرت جهود واشنطن لإنهاء الأعمال العدائية في الأشهر الأخيرة.

في الوقت نفسه، كثّفت روسيا وأوكرانيا ضرباتهما التي تستهدف عدداً متزايداً من المواقع المدنية، بما في ذلك المصانع والمستودعات والبنية التحتية للطاقة والموانئ، فضلاً عن السفن في البحر الأسود.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيلينسكي في نيويورك يوم الثلاثاء.