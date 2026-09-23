قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون أعطال مخفية.. خطوات سرية لفحص اللابتوب قبل ما تدفع
صراع في النيل.. قائد قارب يروي لحظة مقتل شاب في مشاجرة مصر القديمة.. خاص
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات في الضفة.. وإجرام مستمر للمستوطنين
ماذا يحدث لأسعار السلع الغذائية؟.. توقعات بتحركات محدودة خلال الفترة المقبلة
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة

الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
أ ش أ

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهرين خلال تعاملات الأربعاء، مدعومًا بتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب، رغم أن تراجع أسعار النفط قد يعيد تشكيل توقعات التضخم والسياسة النقدية عالميًا.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو، مسجلًا 1.14282 دولار، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3316 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16% إلى 100.71.

وأصبحت موجة رفع أسعار الفائدة الأخيرة والتصريحات المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى محور اهتمام أسواق العملات، مع تسبب الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن التضخم.

ويتوقع المستثمرون الآن مزيدًا من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية، بعدما أشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع الفائدة مجددًا إذا لم تتراجع الضغوط التضخمية.

وقال كيران ويليامز، رئيس قسم العملات الآسيوية لدى «إنتوش كابيتال ماركتس»، إن دعم الدولار الناتج عن فروق أسعار الفائدة «يبدو مستدامًا»، لكنه أشار إلى أن أسواق العقود الآجلة تسعر بالفعل تشديدًا نقديًا أكبر مما تتوقعه تقديرات الفيدرالي نفسه، ما يعني أن الدولار يحتاج إلى بيانات اقتصادية تؤكد هذه التوقعات.

وأضاف أن الدعم الذي يحصل عليه الدولار من أسعار النفط أصبح أضعف، مع تراجع خام برنت إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط تقارير عن احتمال إعادة فتح مضيق هرمز.

وظلت أسواق النفط تحت الأضواء، مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 98.46 دولار للبرميل، بفعل الآمال في أن تمهد الجهود الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الطريق أمام حل للحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في الشرق الأوسط.

وارتفع برنت بنحو 37% منذ اندلاع الصراع في نهاية فبراير، لكنه تراجع للجلسة السادسة على التوالي مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى انفراجة دبلوماسية.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية «إبادة» إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية إبرام اتفاق قريبًا في ظل الجهود الدبلوماسية الجارية في الأمم المتحدة.

وقال مايكل وان، محلل العملات لدى «إم يو إف جي»، إن تراجع أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة يمثل «خبرًا جيدًا»، لكنه أشار إلى أن المسار المقبل لا يزال غير واضح في ظل غياب رؤية واضحة بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع.

وتترقب الأسواق أيضًا اجتماعًا مرتقبًا بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات المتوترة بسبب مجموعة واسعة من القضايا.

واستقر الين الياباني عند 157.58 ين للدولار، بينما لا يزال المتعاملون يترقبون احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، بعدما اعتبرت الأسواق أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 31 عامًا لم يكن متشددًا بالقدر الكافي.

وساهم تصويت عضوين ضد قرار رفع الفائدة وغياب إشارة واضحة إلى تشديد إضافي في زيادة الشكوك بشأن سرعة مواصلة بنك اليابان رفع الفائدة، خصوصًا بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بالمقدار نفسه وأشار إلى إمكانية تنفيذ زيادات أخرى.

وتغلق الأسواق اليابانية الأربعاء بسبب عطلة رسمية، ويرى محللون أن انخفاض السيولة خلال العطلات قد يوفر للسلطات فرصة مناسبة للتدخل إذا رأت ضرورة لذلك.

وقال ويليامز إن رفع بنك اليابان للفائدة لم ينجح في تضييق فجوة العائد، لأن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بالمقدار نفسه قبل يومين، مضيفًا أن خطر وصول الدولار إلى مستوى 160 ينًا لا يزال قائمًا، مع احتمال أن تتدخل السلطات قبل بلوغ هذا المستوى أو باستخدام أدوات مختلفة عن التدخل المباشر.

ارتفع الدولار رفع أسعار الفائدة الأمريكية تراجع أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

المقاولون يكشف موقفه من انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور

الزمالك

سر الانتصار.. إعلامي: نتائج الزمالك أمام منافسين كبار لا يمكن اختزالها في الحظ

حسين لبيب

تفويض حسين لبيب لحسم المدير الرياضي للزمالك.. وجلسة أخيرة مع الزناتي خلال ساعات

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد