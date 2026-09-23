الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهرين خلال تعاملات الأربعاء، مدعومًا بتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب، رغم أن تراجع أسعار النفط قد يعيد تشكيل توقعات التضخم والسياسة النقدية عالميًا.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو، مسجلًا 1.14282 دولار، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3316 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16% إلى 100.71.

وأصبحت موجة رفع أسعار الفائدة الأخيرة والتصريحات المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى محور اهتمام أسواق العملات، مع تسبب الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن التضخم.

ويتوقع المستثمرون الآن مزيدًا من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية، بعدما أشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع الفائدة مجددًا إذا لم تتراجع الضغوط التضخمية.

وقال كيران ويليامز، رئيس قسم العملات الآسيوية لدى «إنتوش كابيتال ماركتس»، إن دعم الدولار الناتج عن فروق أسعار الفائدة «يبدو مستدامًا»، لكنه أشار إلى أن أسواق العقود الآجلة تسعر بالفعل تشديدًا نقديًا أكبر مما تتوقعه تقديرات الفيدرالي نفسه، ما يعني أن الدولار يحتاج إلى بيانات اقتصادية تؤكد هذه التوقعات.

وأضاف أن الدعم الذي يحصل عليه الدولار من أسعار النفط أصبح أضعف، مع تراجع خام برنت إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط تقارير عن احتمال إعادة فتح مضيق هرمز.

وظلت أسواق النفط تحت الأضواء، مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 98.46 دولار للبرميل، بفعل الآمال في أن تمهد الجهود الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الطريق أمام حل للحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في الشرق الأوسط.

وارتفع برنت بنحو 37% منذ اندلاع الصراع في نهاية فبراير، لكنه تراجع للجلسة السادسة على التوالي مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى انفراجة دبلوماسية.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية «إبادة» إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية إبرام اتفاق قريبًا في ظل الجهود الدبلوماسية الجارية في الأمم المتحدة.

وقال مايكل وان، محلل العملات لدى «إم يو إف جي»، إن تراجع أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة يمثل «خبرًا جيدًا»، لكنه أشار إلى أن المسار المقبل لا يزال غير واضح في ظل غياب رؤية واضحة بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع.

وتترقب الأسواق أيضًا اجتماعًا مرتقبًا بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات المتوترة بسبب مجموعة واسعة من القضايا.

واستقر الين الياباني عند 157.58 ين للدولار، بينما لا يزال المتعاملون يترقبون احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، بعدما اعتبرت الأسواق أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 31 عامًا لم يكن متشددًا بالقدر الكافي.

وساهم تصويت عضوين ضد قرار رفع الفائدة وغياب إشارة واضحة إلى تشديد إضافي في زيادة الشكوك بشأن سرعة مواصلة بنك اليابان رفع الفائدة، خصوصًا بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بالمقدار نفسه وأشار إلى إمكانية تنفيذ زيادات أخرى.

وتغلق الأسواق اليابانية الأربعاء بسبب عطلة رسمية، ويرى محللون أن انخفاض السيولة خلال العطلات قد يوفر للسلطات فرصة مناسبة للتدخل إذا رأت ضرورة لذلك.

وقال ويليامز إن رفع بنك اليابان للفائدة لم ينجح في تضييق فجوة العائد، لأن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بالمقدار نفسه قبل يومين، مضيفًا أن خطر وصول الدولار إلى مستوى 160 ينًا لا يزال قائمًا، مع احتمال أن تتدخل السلطات قبل بلوغ هذا المستوى أو باستخدام أدوات مختلفة عن التدخل المباشر.