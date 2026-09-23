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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون أعطال مخفية.. خطوات سرية لفحص اللابتوب قبل ما تدفع

بدون أعطال مخفية.. خطوات سرية لفحص اللابتوب قبل ما تدفع
بدون أعطال مخفية.. خطوات سرية لفحص اللابتوب قبل ما تدفع
لمياء الياسين

يعد شراء لاب توب مستعمل يعد ذكاءً ماليًا وفرصة ممتازة للحصول على مواصفات قوية بسعر يناسب ميزانية الطلاب والطبقة الوسطى، بشرط تجنب الفخاخ والأعطال المخفية.

إليك دليل فحص ذكي ومختصر يضمن لك صفقة ناجحة وجهازًا يعتمد عليه طوال العام الدراسي:

حجم مناسب

اختار الحجم المناسب لأسلوب حياتك اليومية، فإذا كنت تتنقل كثيرا في مهام عملك عليك بـشراء كمبيوتر أصغر حجما، على الرغم من أن الوزن الذي يقل عن 4 أرطال مع شاشة تتراوح بين 13 إلى 14 بوصة هو الأفضل في سهولة التنقل والحركة بحرية، لكن الشاشة الأكبر حجما تكون أفضل.

سلامة أنظمة الصوت

قبل شراء حاسوب محمول مستعمل ، تحقق دائمًا من سلامة كافة أنظمة الصوت مثل مكبرات الصوت غير اليدوية أو بعض سماعات الرأس ، وذلك مع تجريب التنوع والتغيير في الصوت بين المنخفض والعالي ، وكذلك جودة مقاطع الفيديو عالية الدقة.

 الاتصال بالإنترنت

يعد جزء أساسي جدا في أي جهاز، لاب توب فبدون إنترنت جيد بلا معنى، التحقق من الأسلاك والفتحات، لأنه في بعض الأحيان قد تكون هناك مشكلة في اتصال wifi أو الاتصال اللاسلكي.

 لوحات المفاتيح

عليك التحقق بدقة من جميع المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح قابلة للاستخدام وتعمل بسهولة وكفاءة، جرب كل وظائف لوحة المفاتيح

منافذ الجهاز

تحقق من كفاءة عمل كافة منافذ الجهاز أو ما يسمى بالـ ports من منفذ سماعة الرأس إلى منفذ الطابعة ، تحقق من كل منفذ مع وضع الماوس ، USB ، بطاقة SD ، الشاحن ، الطابعة.

الحرارة العالية

تعدمن أكبر المشكلات الموجودة  في الكمبيوتر المحمول المستخدم هي ارتفاع الحرارة  وصوت مروحة التبريد العالي مع سهولة الوصول لدرجات حرارة عالية أثناء الاستخدام، وبالتالي استخدم جهاز كمبيوتر محمول لمدة 4 إلى 5 ساعات أو قم بتشغيل العديد من الوظائف ، صوت ، فيديو ، إنترنت في نفس الوقت.

سلامة  الشاشة

عليك التأكد من سلامة الشاشة وأنها خالية من المشكلات، يمكن أن يؤدي الإعتام الجزئي أو الخدوش أو التشققات إلى حدوث مشكلات أكبر في المستقبل.

شراء لاب توب شراء لاب توب مستعمل ميزانية الطلاب حاسوب محمول حاسوب محمول مستعمل سلامة الشاشة

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