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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج.. طرح سلسلة هواتف هواوي نوفا 16 للبيع لأول مرة

سلسلة Nova 16
سلسلة Nova 16
لمياء الياسين

سلسلة هواتف هواوي نوفا 16، التي تضمّ طرازات Standard وPro وUltra وZ، متوفرة الآن للبيع.

 أطلقت الشركة هذا الهاتف الجديد متوسط ​​المدى في بداية هذا الأسبوع، وقد سارعت إلى طرح هذه السلسلة المزودة بمعالج Kirin 9010S رسميًا في السوق الاستهلاكية.

تأتي سلسلة Nova 16 بثلاث ميزات رئيسية خصائص التصوير، ومعالج Kirin 9010S 5G، ونظام التشغيل HarmonyOS 6.1 . وبالإضافة إلى التصميم، تتميز هذه السلسلة بمواصفات فائقة الجودة تُبشر بتطورات كبيرة مقارنةً بهواتف Nova 15.

وتتألف هذه الفئة الفرعية الجديدة من ثلاثة طرازات: نوفا 16، ونوفا 16 برو، ونوفا 16 ألترا. كما يوجد هاتف آخر يحمل علامة Z، وهو نسخة اقتصادية بمواصفات فعّالة.

وبالحديث عن السعر، فقد طُرحت سلسلة هواتف هواوي نوفا 16 للبيع بخيارات تخزين مختلفة، وكذلك أسعارها. يمكنك الاطلاع على أسعار هذه الطرازات أدناه:

هاتف هواوي نوفا 16 

يأتي هاتف هواوي نوفا 16 بنسخته الأساسية بشاشة OLED مقاس 6.68 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز وزجاج ألومينوسيليكات. أما نسختي Pro وUltra فتأتيان بشاشة LTPO OLED مقاس 6.84 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 6000 شمعة.

تأتي الهواتف الثلاثة ببطارية سعة 7000 مللي أمبير مع شحن سلكي فائق السرعة بقوة 100 واط. أما بالنسبة للكاميرا، فيأتي هاتفا Nova 16 Pro وUltra بكاميرا رئيسية كبيرة بدقة 200 ميجابكسل مزودة بتقنية RYYB ومثبت بصري للصورة (OIS)، بالإضافة إلى عدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل بتقنية RYYB وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بتقنية RYYB، ومستشعر متعدد الأطياف. بينما يحتوي الإصدار الأساسي على كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما بدون العدسة فائقة الاتساع.

ويتوفر هاتف Nova 16z بثلاثة ألوان الأبيض ، والمتدرج، والأسود  يتميز ببروز كاميرا خلفي بيضاوي الشكل، يضم عدسة مربعة. ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر متعدد الأطياف، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. كما يتميز بشاشة أكبر قليلاً من الطراز القياسي، وهي شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة.

هواتف Nova 15 معالج Kirin 9010S 5G هواتف هواوي نوفا 16 شاشة OLED كاميرا أمامية كاميرا رئيسية

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