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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. بميزات نارية إليك أفضل الأجهزة اللوحية بالأسواق في 2026 و أخطاء قاتلة تدمر بطارية هاتفك ونصائح سريعة لإنقاذها

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بميزات نارية.. إليك أفضل الأجهزة اللوحية بالأسواق في 2026

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في شراء أكثر من جهاز لوحي متواجد في الأسواق ويأتي بالعديد من المواصفات العصرية.

أعلنت شركة بوكو عن توسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية بإطلاق جهاز بوكو باد سي 1 الجديد، وهو جهاز اقتصادي ظهر الآن على موقع شاومي العالمي، ويتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأزرق والرمادي، مما يؤكد وصوله إلى الأسواق العالمية قريباً.

بمعالج Kirin 9010S وكاميرا 200 ميجابكس.. هواوي تطلق سلسلة Nova 16 رسميا

أعلنت شركة هواوي رسمياً عن طرح أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Nova 16 للبيع في الصين. وقد بدأت الشركة البيع الأولي لهواتف Huawei Nova 16 و Nova 16 Pro وNova 16 Ultra ، بأسعار تبدأ من 2999 يوان (حوالي 442 دولاراً أمريكياً).

على الجانب الاخر تعمل جميع الهواتف الثلاثة بمعالج Kirin 9010S من هواوي وتعمل بنظام HarmonyOS 6.1 فور إخراجها من العلبة.

قبل انطلاقه في سبتمبر إليك مواصفات جهاز MacBook Ultra من أبل 

قد يصل التحديث الكبير التالي لجهاز ماك بوك من آبل في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون، وتشير أحدث الأحاديث المتعلقة بسلسلة التوريد إلى أنه قد يكون أكثر بكثير من مجرد تحسين روتيني للمواصفات.
بحسب شركة الأبحاث أومديا، تستعد سامسونج ديسبلاي لبدء شحن شاشات OLED  الجديدة لجهاز ماك بوك ألترا في يوليو 2026. 

أخطاء قاتلة تدمر بطارية هاتفك.. ونصائح سريعة لإنقاذها

تحتوي بطاريات الهواتف على بعض دورات الشحن، مما قد يعني أن كل مرة تشحن فيها هاتفك من 0% إلى 100%، تُحسب كدورة كاملة.

ووفقا لموقع zdnet قد تؤثر قدرة البطارية بشكل مباشر على أداء هاتفك فمع تقدم عمر البطارية وخضوعها لدورات شحن أكثر، تقل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات مثل إغلاق الهاتف بشكل غير متوقع، حتى عندما يُظهر مؤشر البطارية بعض الشحن المتبقي ومن خلال الحفاظ على عمر البطارية ضمن نطاق الشحن الموصى به، يمكنك منع انخفاض الجهد الذي قد يؤثر على أداء هاتفك.

بميزات ثورية.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاتها

أعلنت موتورولا رسميًا عن إصدار 2026 من هاتفها الذكي Edge يتميز الجهاز بمزيج من المواصفات التقنية المتميزة والمتانة المحسّنة، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى شديدة التنافسية.

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