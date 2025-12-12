قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هواوي تكشف عن أربعة منتجات رئيسية جديدة في حدثها العالمي

هاتف Mate X7
هاتف Mate X7
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق أربعة منتجات رائدة في حدثها العالمي بعنوان "Unfold the Moment"، حيث تم الكشف عن هاتف Mate X7 القابل للطي، سماعات FreeClip 2، ساعة WATCH ULTIMATE DESIGN - Royal Gold Edition، وجهاز MatePad 11.5 S اللوحي. 

وأكدت هواوي أن هذا الإطلاق يعكس التزامها المستمر بتلبية احتياجات المستخدمين وتعزيز الابتكار الموجه نحو تجارب مميزة.

هاتف هواوي Mate X7 قابل للطي نحيف مع تقنيات تصوير متقدمة

يستمد هاتف Mate X7 إلهامه من مفهوم "بوابة الزمان والمكان" وتقليد الأقمشة المنسوجة بالضوء الذي يعود إلى 1600 عام، فهو يأتي بلون بروكيد وايت مزود بتشطيب من الألياف النانوية، إلى جانب خيارات جلدية نباتية باللون الأحمر والأسود.

يعد Mate X7 أول هاتف قابل للطي من هواوي يحقق معايير التصوير الخاصة بالهواتف الرائدة، فهو يتضمن كاميرا كاميرا حقيقية اللون من الجيل الثاني مع دقة ألوان أفضل بنسبة 43%، وكاميرا ذات إضاءة فائقة HDR، وكاميرا عريض للغاية، وكاميرا ماكرو للتصوير عن بعد. 

كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 17.5 EV Ultra Lighting HDR، ما يساعد في التقاط صور تفصيلية في المشاهد ذات الإضاءة الساطعة والمنخفضة.

لتحقيق أقصى قدر من المتانة، يعتمد الهاتف على بنية معمارية قابلة للطي فائقة الموثوقية، تشمل درع كريستال كنلون الزجاجي، المفصلات الدقيقة المتقدمة، وبنية مركبة ثلاثية الطبقات فائقة الصلابة. 

كما يضم الهاتف نظام تبريد الجرافين  SuperCool VC + لتعزيز الأداء، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5600 مللي أمبير توفر تجربة استخدام ممتدة طوال اليوم.

هاتف Mate X7

سماعات هواوي FreeClip 2 مفتوحة الأذن مع تحسينات الذكاء الاصطناعي

تتميز سماعات FreeClip 2 بتصميم مفتوح الأذن الذي يوفر راحة للأذن المفتوحة ويعمل كإكسسوار أنيق في نفس الوقت، تزن كل سماعة 5.1 جرام فقط، مما يجعلها مريحة للاستخدام لفترات طويلة، تشمل الألوان المتاحة الأزرق، الأبيض، الأسود، ووردة ذهبية للأسواق العالمية.

تستخدم السماعات وحدات مزدوجة التعريفات لتوفير صوت أكثر وضوحا وحيوية، ومعالج NPU AI الذي يوفر أداء حوسبة أفضل 10 مرات مقارنة بالنسخة السابقة، وتتمتع السماعات بمقاومة للماء والغبار IP57، وتدوم البطارية حتى 38 ساعة بما في ذلك علبة الشحن.

سماعات FreeClip 2

ساعة هواوي WATCH ULTIMATE DESIGN إصدار Royal Gold الفاخر

أطلقت هواوي أيضا ساعة WATCH ULTIMATE DESIGN - Royal Gold Edition التي تمزج بين المواد الفاخرة والأداء المتين، تتميز الساعة بحافة خزفية بنفسجية نادرة، تفاصيل ذهب 18 قيراط، صندوق سائل معدني مبني على الزركونيوم، وسوار من تيتانيوم بنفسجي-ذهبي.

تتضمن الساعة ميزات مخصصة للغواصين مثل نظام مقاومة الماء المتقدم والتواصل تحت الماء باستخدام الموجات الصوتية. 

كما تقدم الساعة اتصالا قويا مع هوائي محسن، إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، وملاحة دقيقة بفضل نظام HUAWEI Sunflower Positioning، كما تدعم الساعة الاتصال عبر eSIM وتتضمن نظام TruSense مع تقنية X-TAP لتتبع الصحة بشكل دقيق.

ساعة هواوي WATCH ULTIMATE DESIGN

جهاز هواوي MatePad 11.5 S اللوحي بشاشة تشبه الورق للمبدعين

تم تصميم MatePad 11.5 S للمبدعين الذين يحتاجون إلى وضوح وراحة في الاستخدام، تعمل شاشة PaperMatte على تحسين الشاشات التقليدية بتوفير صورة حادة مع تقليل الوهج وإجهاد العين.

يأتي الجهاز مع M-Pencil Pro كقلم رقمي ولوحة مفاتيح مغناطيسية للكتابة والرسم وزيادة الإنتاجية، تقدم Huawei Notes قوالب وفرشا وأدوات إبداعية، بينما يضيف GoPaint ميزات جديدة للرسوم المتحركة لإضفاء الحياة على الرسومات. 

ولدعم تحرير الفيديو، يقدم Wondershare Filmora دعما لمفاتيح الاختصار، وWPS Office يتيح وظائف شبيهة بتلك الموجودة في الحواسيب الشخصية للمستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات.

جهاز هواوي MatePad 11.5 S اللوحي
