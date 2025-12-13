آدم ماجد المصري يكشف سبب رفضه المشاركة في أولاد الراعي|فيديو

كشف الفنان الشاب آدم ماجد المصري عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل “أولاد الراعي”، والذي كان من المقرر أن يجمعه بوالده، رغم إعجابه الشديد بالدور المعروض عليه.

وأوضح آدم ماجد المصري في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري أنه يفضل في الوقت الحالي التركيز على بعض المشاريع الخاصة به في مجالي الغناء والتمثيل، مؤكدًا أنه يشعر بضرورة الانتهاء من هذه الخطوات أولًا قبل خوض تجربة الدراما التلفزيونية.

وأضاف آدم ماجد المصري أن قراره لا علاقة له بالعمل نفسه أو بفريق المسلسل، بل نابع من رؤية فنية شخصية تهدف إلى ترتيب خطواته الفنية بشكل مدروس، على أن يفكر لاحقًا في المشاركة في الأعمال الدرامية عندما يرى التوقيت مناسبًا.



ومن المنتظر عرض المسلسل قريبًا، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال الدرامية خلال الموسم.



يضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين، منهم:

ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، وغادة طلعت. ، نوايا مصطفى ، ايمان يوسف ، مريم اشرف زكي ، و غيرهم كثير من النجوم

قيادة المنتج ريمون مقار



