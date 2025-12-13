قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح: كل التوفيق في مباراة برايتون غدََا
آدم ماجد المصري يكشف سبب رفضه المشاركة في أولاد الراعي|فيديو
كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر
نواب: إشادات المؤسسات العالمية بالمتحف الكبير شهادة تخدم السياحية
تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تشمل القاهرة حتى ٩ صباحاً وفرص أمطار على السواحل
الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب
موضوع هيطلعلي شعري.. عمرو أديب: الزمالك يرفض الأرض البديلة ويتمسك بالأصلية
مواعيد قطارات أسوان النوم والمكيفة والعادية اليوم السبت 13-12-2025
منتخب مصر يواجه الهند في نصف نهائي كأس العالم للإسكواش
البدائل مطروحة الآن.. شوبير يكشف موقف الأهلي من صفقة يزن النعيمات
أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس
ويتكوف سيتوجه إلى برلين لعقد اجتماعات مع زيلينسكي وقادة أوروبيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
آدم ماجد المصري يكشف سبب رفضه المشاركة في أولاد الراعي|فيديو

آدم مع والده ماجد المصري
المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

 كشف الفنان الشاب آدم ماجد المصري عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل “أولاد الراعي”، والذي كان من المقرر أن يجمعه بوالده، رغم إعجابه الشديد بالدور المعروض عليه.

وأوضح آدم ماجد المصري في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري أنه يفضل في الوقت الحالي التركيز على بعض المشاريع الخاصة به في مجالي الغناء والتمثيل، مؤكدًا أنه يشعر بضرورة الانتهاء من هذه الخطوات أولًا قبل خوض تجربة الدراما التلفزيونية.

وأضاف آدم ماجد المصري أن قراره لا علاقة له بالعمل نفسه أو بفريق المسلسل، بل نابع من رؤية فنية شخصية تهدف إلى ترتيب خطواته الفنية بشكل مدروس، على أن يفكر لاحقًا في المشاركة في الأعمال الدرامية عندما يرى التوقيت مناسبًا.


ومن المنتظر عرض المسلسل قريبًا، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال الدرامية خلال الموسم.


يضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين، منهم:
ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، وغادة طلعت. ، نوايا مصطفى ، ايمان يوسف ، مريم اشرف زكي  ، و غيرهم كثير من النجوم 
قيادة المنتج ريمون مقار


 

