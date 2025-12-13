قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير : ارتباك داخل الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات
تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني
كيفية الرقية الشرعية على الماء.. اعرف الطريقة الصحيحة
هشام نصر: أزمة الزمالك صعبة جدا.. وإدارة النادي ستلجأ للرئيس السيسي
سوخوي 57 | أول دولة عربية وإفريقية تحلّق إلى عصر المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس: خطوة تاريخية
الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإنذار في موشاف بيتيش بالنقب
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع الأسعار في مصر، أصبح البحث عن وصفات اقتصادية ولذيذة ضرورة لكل أسرة، خاصة في فصل الشتاء، حيث يزداد الحاجة إلى وجبات دافئة ومغذية.

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه 

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه 

في هذا التقرير نقدم 10 وصفات سهلة التحضير تحت 50 جنيه لكل وجبة، تجمع بين التغذية والطعم الممتاز.

1. شوربة العدس الأصفر

المكونات: عدس أصفر، بصل، جزر، بطاطس، مرق خضار، ملح وبهارات.
طريقة التحضير: يُسلق العدس مع الخضار ويُهرس قليلاً. يمكن إضافة رشة كمون أو كزبرة للنكهة.
الفائدة: مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف، ووجبة دافئة للأطفال والكبار.

2. طاجن البطاطس بالخضار

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه 

المكونات: بطاطس، كوسة، طماطم، جزر، بهارات حسب الرغبة.
طريقة التحضير: تقطع الخضار وتُخلط مع قليل من الزيت وتُخبز في الفرن لمدة 25 دقيقة.
الفائدة: وجبة متكاملة وسهلة التحضير، تمنح الأسرة طاقة خلال اليوم البارد.

3. الكشري البيتي

المكونات: أرز، عدس أسود، مكرونة صغيرة، صلصة طماطم، بصل مقلي.
طريقة التحضير: يُسلق الأرز والعدس والمكرونة على حدة، ثم تُخلط مع الصلصة والبصل.
الفائدة: طبق شهي ومشبع، غني بالبروتين النباتي والكربوهيدرات، مناسب للغداء والعشاء.

4. بيض بالطماطم والفلفل

المكونات: بيض، طماطم، فلفل رومي، ملح وفلفل.
طريقة التحضير: يُقلى الطماطم والفلفل ثم يُضاف البيض ويُقلب حتى الاستواء.
الفائدة: وجبة سريعة، غنية بالبروتين، ويمكن تقديمها على الإفطار أو العشاء.

5. المكرونة بالصلصة المنزلية

المكونات: مكرونة، صلصة طماطم، ثوم، زيت، ملح وبهارات.
طريقة التحضير: تُسلق المكرونة وتُخلط بالصلصة، ويمكن إضافة خضار موسمية مثل الجزر أو الكوسة.
الفائدة: وجبة اقتصادية ولذيذة، سهلة التحضير وتناسب الأطفال.

6. البطاطس المهروسة

المكونات: بطاطس، حليب قليل الدسم، ملح وفلفل.
طريقة التحضير: تُسلق البطاطس ثم تهرس مع الحليب والبهارات.
الفائدة: طبق جانبي شهي وسريع، غني بالكربوهيدرات للطاقة والدفء.

7. العجة في الفرن

المكونات: بيض، خضار مثل كوسة وجزر وبصل، ملح وفلفل.
طريقة التحضير: تُخفق المكونات وتُخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة.
الفائدة: وجبة غنية بالبروتين والخضار، سهلة التحضير وصحية للأطفال.

8. الأرز بالخضار

المكونات: أرز، جزر، كوسة، بازلاء، ملح وبهارات.
طريقة التحضير: يُسلق الأرز مع الخضار، ويمكن إضافة قليل من الزيت أو السمن البلدي للنكهة.
الفائدة: وجبة متكاملة وبسيطة، مناسبة لعشاء الشتاء.

9. المحشي بالكرنب أو الكوسة

المكونات: كوسة أو أوراق كرنب، أرز، بصل، بهارات، عصير طماطم.
طريقة التحضير: يُحشى الأرز بالخضار ويُطبخ مع الصلصة لمدة نصف ساعة.
الفائدة: وجبة مغذية وغنية بالألياف، اقتصادية وتناسب الأسرة الكبيرة.

10. الفول بالطحينة

المكونات: فول مدمس، طحينة، ثوم، عصير ليمون، ملح.
طريقة التحضير: يُسخن الفول ويُخلط مع الطحينة والتوابل حسب الرغبة.
الفائدة: وجبة إفطار دافئة، مشبعة، وتمنح الطاقة طوال اليوم.

نصائح لتوفير أكثر مع الحفاظ على الجودة

  • استخدمي الخضار الموسمية لأنها أرخص وطازجة.
  • حضّري وجبات تكفي يومين لتوفير الوقت والمال.
  • استخدمي البقوليات مثل العدس والفول كمصدر بروتين منخفض التكلفة.
  • قللي استخدام اللحوم، ويمكن استبدالها بالبروتين النباتي في بعض الوجبات
وصفات اقتصادية 10 وصفات اقتصادية 50 جنيه 10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه تغذي الأسرة في البرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف الجامعي

طاقم طبي بمستشفى جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة من ورم سرطاني متقدم

جمال حمدان

حين يسقط العالِم في فخ التبسيط .. خطيئة جمال حمدان حين أفتى في الأدب

صورة من الفيديو

بالحذاء والميكب| أول تعليق من العريس صاحب فيديو الصلاة أثناء السيشن.. ماذا قال؟

بالصور

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد