10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

مع ارتفاع الأسعار في مصر، أصبح البحث عن وصفات اقتصادية ولذيذة ضرورة لكل أسرة، خاصة في فصل الشتاء، حيث يزداد الحاجة إلى وجبات دافئة ومغذية.

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

في هذا التقرير نقدم 10 وصفات سهلة التحضير تحت 50 جنيه لكل وجبة، تجمع بين التغذية والطعم الممتاز.

1. شوربة العدس الأصفر

المكونات: عدس أصفر، بصل، جزر، بطاطس، مرق خضار، ملح وبهارات.

طريقة التحضير: يُسلق العدس مع الخضار ويُهرس قليلاً. يمكن إضافة رشة كمون أو كزبرة للنكهة.

الفائدة: مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف، ووجبة دافئة للأطفال والكبار.

2. طاجن البطاطس بالخضار

المكونات: بطاطس، كوسة، طماطم، جزر، بهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير: تقطع الخضار وتُخلط مع قليل من الزيت وتُخبز في الفرن لمدة 25 دقيقة.

الفائدة: وجبة متكاملة وسهلة التحضير، تمنح الأسرة طاقة خلال اليوم البارد.

3. الكشري البيتي

المكونات: أرز، عدس أسود، مكرونة صغيرة، صلصة طماطم، بصل مقلي.

طريقة التحضير: يُسلق الأرز والعدس والمكرونة على حدة، ثم تُخلط مع الصلصة والبصل.

الفائدة: طبق شهي ومشبع، غني بالبروتين النباتي والكربوهيدرات، مناسب للغداء والعشاء.

4. بيض بالطماطم والفلفل

المكونات: بيض، طماطم، فلفل رومي، ملح وفلفل.

طريقة التحضير: يُقلى الطماطم والفلفل ثم يُضاف البيض ويُقلب حتى الاستواء.

الفائدة: وجبة سريعة، غنية بالبروتين، ويمكن تقديمها على الإفطار أو العشاء.

5. المكرونة بالصلصة المنزلية

المكونات: مكرونة، صلصة طماطم، ثوم، زيت، ملح وبهارات.

طريقة التحضير: تُسلق المكرونة وتُخلط بالصلصة، ويمكن إضافة خضار موسمية مثل الجزر أو الكوسة.

الفائدة: وجبة اقتصادية ولذيذة، سهلة التحضير وتناسب الأطفال.

6. البطاطس المهروسة

المكونات: بطاطس، حليب قليل الدسم، ملح وفلفل.

طريقة التحضير: تُسلق البطاطس ثم تهرس مع الحليب والبهارات.

الفائدة: طبق جانبي شهي وسريع، غني بالكربوهيدرات للطاقة والدفء.

7. العجة في الفرن

المكونات: بيض، خضار مثل كوسة وجزر وبصل، ملح وفلفل.

طريقة التحضير: تُخفق المكونات وتُخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة.

الفائدة: وجبة غنية بالبروتين والخضار، سهلة التحضير وصحية للأطفال.

8. الأرز بالخضار

المكونات: أرز، جزر، كوسة، بازلاء، ملح وبهارات.

طريقة التحضير: يُسلق الأرز مع الخضار، ويمكن إضافة قليل من الزيت أو السمن البلدي للنكهة.

الفائدة: وجبة متكاملة وبسيطة، مناسبة لعشاء الشتاء.

9. المحشي بالكرنب أو الكوسة

المكونات: كوسة أو أوراق كرنب، أرز، بصل، بهارات، عصير طماطم.

طريقة التحضير: يُحشى الأرز بالخضار ويُطبخ مع الصلصة لمدة نصف ساعة.

الفائدة: وجبة مغذية وغنية بالألياف، اقتصادية وتناسب الأسرة الكبيرة.

10. الفول بالطحينة

المكونات: فول مدمس، طحينة، ثوم، عصير ليمون، ملح.

طريقة التحضير: يُسخن الفول ويُخلط مع الطحينة والتوابل حسب الرغبة.

الفائدة: وجبة إفطار دافئة، مشبعة، وتمنح الطاقة طوال اليوم.

نصائح لتوفير أكثر مع الحفاظ على الجودة