وصفة اقتصادية .. طريقة عمل برجر العدس

برجر العدس من الأكلات الاقتصادية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك خصوصا أنها تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل برجر العدس فيما يلي..

مقادير برجر العدس

● عدس أسود

● بصل صحيح

● جزر صحيح

● بطاطس

● ملح

● فلفل أسود

● كمون

● بابريكا

● بيضة

● بقدونس مفروم

● دقيق

● زيت للقلي

طريقة تحضير برجر العدس

يشوح العدس مع البصل و الجزر و البطاطس ثم يضاف الماء ويترك حتي تمام النضج

ثم تضاف البهارات و البيض و البقدونس و الدقيق ثم تشكل وتحمر

و يقدم