قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتكثيف التعاون الثنائي

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالعاصمة الجديدة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور/ "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك بحضور كل من الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مسئولي المنظمة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، معرباً عن تقديره لاختياره مصر لاستضافة النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي لممثلي المنظمة، والذي يضم أكثر من 130 ممثلاً لها حول العالم، إلى جانب مشاركة قيادات المنظمة، مُشيراً إلى ما يعكسه هذا الاختيار من تقدير للدور الاستراتيجي الذي تقوم به مصر في المنطقة ولنشاطها الملموس في دعم أنشطة "الفاو"، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين مصر والمنظمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن التقدير للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والمنظمة منذ نشأتها في ١٩٤٥، وكذا مشاركة الالتزام بالعمل نحو تحقيق عالم خالٍ من الجوع بحلول ۲۰۳۰، مُشيداً في هذا الصدد، بما شهدته العقود الماضية من تعاون وثيق مع "الفاو"، وكذا حرص المنظمة على الانخراط في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تتواءم مع أولويات التنمية في مصر، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لإنجاح زيارة المدير العام، وخروجها بالشكل المأمول للجانبين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي ضمن الرؤية التنموية "مصر ۲۰۳۰"، وما يشمله ذلك من مبادرات تستهدف تحسين الظروف المعيشية وخفض معدلات الجوع في الفئات ذات الأولوية الاستراتيجية، منوهاً بخطة العمل المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة لعام ۲۰۳۰، والاستراتيجية الوطنية للغذاء، ومبادرة "حياة كريمة"، منوهاً إلى التعاون القائم بين "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" ومنظمة "الفاو".

ومن جانبه، أعرب الدكتور/ "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، عن تقديره لعلاقات التعاون بين منظمة "الفاو" ومصر، منوهاً إلى دور مصر الهام كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة "الفاو".

وتناول الدكتور/ "شو دونيو"، جهود منظمة "الفاو" في دعم أهداف تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الراهنة على الساحة الدولية وتبعاتها على الأمن الغذائي.

وأشاد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالتعاون مع مصر والدعم الذي تلقاه المنظمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُعرباً عن تقديره لدور  الرئيس السيسي في تقديم الدعم للدول الإقليمية التي شهدت أزمات مثل قطاع غزة، وغيرها من الدول والمناطق الأخرى في المنطقة.

كما أكد الدكتور/ "شو دونيو"، أن التعاون المشترك هو السبيل من أجل مستقبل أفضل.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن التطلع للتعاون مع المنظمة في دعم الأمن الغذائي، مُشيراً إلى أهمية تقديم المزيد من الدعم لقطاع غزة، ودولة السودان الشقيقة، على ضوء الأوضاع الراهنة فيهما.

كما أعرب الدكتور/ بدر عبدالعاطي، عن تقديره للتعاون مع المنظمة، وفخر مصر بانتخاب وتولي / مينا رزق، بالإجماع، لمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة عام ١٩٤٥.

وخلال اللقاء، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، مجالات التعاون مع "الفاو" وجهود تكثيف هذا التعاون سواء على المستوي الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي والتعاون "الجنوب – جنوب".

وأعرب / علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة "الفاو"، مؤكداً تطلع مصر لتكثيف التعاون الثنائي مع المنظمة.

الفاو مجلس الوزراء مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

الاستيراد

الملواني: التحديات البشرية تعوق كفاءة منظومات الإفراج الجمركي

دفع العمل بمشروعات الطرق بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينتي حدائق أكتوبر و15 مايو 

دفع العمل بمشروعات الطرق بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينتي حدائق أكتوبر و15 مايو

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد