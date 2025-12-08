قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع وفد معمل لندن لبحث مستجدات اعتماد المعمل المصري

جانب من اجتماع الوزير
جانب من اجتماع الوزير

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي معمل الإنجليزي والمعمل المصري ومسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملف الاعتماد الدولي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات، في إطار حرص الدولة المصرية على استيفاء جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة لتحقيق الاعتماد الدولي الكامل.

وجاء الاجتماع في ظل التعاون القائم بين الجانب المصري ومعمل لندن أحد أهم المعامل الدولية المعتمدة في مجال مكافحة المنشطات، بحضور وفد معمل لندن المكوّن من Dr. Kim Wolff مدير معمل لندن، و Dr. Shobha Ahi مساعد مدير المعمل، و Dr. Rodrigo Aguilera رئيس وحدة GC/IRMS بالمعمل، حيث تم استعراض الخبرات الدولية في منظومة مكافحة المنشطات وسبل تطوير التعاون الفني المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كما حضر الاجتماع، الدكتور حازم خميس مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الدكتور أحمد مصطفى مدير المعمل المصري، والأستاذة إيمان جمعة المدير التنفيذي، وعدد من قيادات الوزارة ومنظومة المعمل المصري.

تفاصيل الاجتماع بين المعمل المصري ومعمل لندن

تناول الاجتماع، سبل التعاون المشترك بين المعمل المصري ومعمل لندن، خاصة في الجوانب الفنية المتعلقة بإجراءات الاعتماد ومتطلبات الفحص، إلى جانب مناقشة مراحل وخطط شراء المعدات والأجهزة اللازمة لرفع كفاءة المعمل وضمان توافقه الكامل مع معايير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بحث المعوقات المتبقية وطرق تذليلها لضمان جاهزية المعمل للمرحلة النهائية من التقييم الدولي.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي ملف مكافحة المنشطات اهتمامًا كبيرًا باعتباره جزءًا أساسيًا من ضمان نزاهة المنافسات الرياضية وحماية الرياضيين، موضحًا أن التعاون مع معمل لندن يمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات الفنية للمعمل المصري، ودعم الجهود المبذولة للحصول على الاعتماد الدولي في أسرع وقت.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لجميع مراحل العمل داخل المعمل المصري، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو اللوجيستي، بما في ذلك تحديث الأجهزة ورفع كفاءة الكوادر وتطوير أساليب التشغيل وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا متميزًا في مجال مكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة، وأن الحصول على الاعتماد الدولي سيشكل نقلة نوعية تعزز من مكانة الرياضة المصرية على المستوى العالمي.
 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات المعامل الدولية المعتمدة في مجال مكافحة المنشطات معمل لندن حازم خميس

