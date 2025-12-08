قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث الاستثمار في الطاقات المتجددة

وزير الكهرباء والسفير الكوري
وزير الكهرباء والسفير الكوري
وفاء نور الدين

اسقبل الدكتور محمود عصمت،  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،  السفير كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية  لدى القاهرة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء  وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبرامج التدريب وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات الكورية فى مجال استخراج وتعدين الخامات الارضيّة، واستخلاص العناصر والمواد الاستراتيجية والنادرة فى اطار استراتيجية العمل لتعظيم العوائد من الثروات الطبيعية.


رحب الدكتور محمود عصمت ، بالسفير الكورى الجنوبي لدى القاهرة، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى دعم وتعزيز فرص التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين الشركات الكورية الجنوبية ، والعمل على زيادة مشاركة الشركات الكورية في مشروعات القطاع فى اطار التعاون بين البلدين في مجالات تنمية الموارد البشرية ونقل الخبرات وتنمية المهارات وبناء القدرات، في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة التوزيع والحد من الفقد ، وتناول اللقاء بحضور دكتور احمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء إمكانية التعاون فى مجالات تعدين واستخلاص واستخدام المواد والعناصر الارضيّة الحرجة، والاستفادة من التكنولوجيا التى تمتلكها الشركات الكورية فى هذا المجال، وكذلك التواصل مع عدد من الشركات المعنية للتباحث فى الموضوع ودعم التعاون فى هذا المجال فى اطار العلاقات المتميزة والممتدة بين البلدين.

قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، حريص على دعم التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية فى مختلف المجالات، سيما مع هيئة المواد النووية فى موضوع الخامات الارضيّة والمواد والعناصر والمعادن الاقتصادية، مضيفا استمرار العمل فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال ، موضحا استمرار التعاون مع الجانب الكوري وجذب الشركات الكورية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين حيث تم تدريب عددا من المهندسين المصرين في كوريا في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، هندسة القوى ، قراءة العدادات عن بعد ، إدارة صيانة وتشغيل المحطات الحرارية ، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى اطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة ، وتقليل الفقد  فى اطار استراتيجية عمل الوزارة ، وكذلك برامج تنمية المهارات وبناء القدرات ونقل الخبرات.

اوضح الدكتور محمود عصمت عدد من المشروعات التي شاركت في تنفيذها الشركات الكوريا والتي تتمثل في مشروع  تطوير نظام التوزيع بشركة شمال القاهرة  والذى تم بموجبه إنشاء نظام توزيع عالى الكفاءة بعدد من المناطق التابعة للشركة وبناء قدرات المختصين بمشاركة الخبرات الكورية في تحسين نظام التوزيع وخفض الفقد ، ومشروع تركيب نظام القراءة عن بعد بإستخدام العدادات الالكترونية ونظام الاتصالات GPRS في المناطق الصناعية بعدد من المدن ، وكذلك تنفيذ بعض محطات التوليد ، وان الوزارة تدعم التعاون وزيادة مساهمة الشركات الكورية فى فى مختلف مجالات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أشاد  كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية  لدى القاهرة بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء ، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة بمصر ، مشيرا الى اهمية التعاون فى مجال الخامات والمواد الارضيّة النادرة وغيرها من المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة

