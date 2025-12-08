الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

في أجواء أسرية دافئة وبحضور الأهل والأصدقاء، أقيم الاثنين الماضي، احتفل الزميل منتصر أبوسليمان الصحفي بجريدة الوطن، بحفل زفافه على كريمة خاله الحاج بخيت عبدالله يونس الآنسة آية.

شهد الحفل حضور مميز من الأهل والأحباب والأصدقاء بالوسط الصحفي والإعلامي وعلى رأسهم الكاتب الصحفي خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، والكاتبة الصحفية شيماء البرديني، والكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، والكاتب الصحفي فتحي ابو سليمان، والكاتب الصحفي حسام راضي.

كما شهد حفل الزفاف حضور عدد من المستشارين، بينما حضرت الاعلامية نهال طايل مذيعة قناة صدى البلد.

فيما حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية وسط بهجة وسعادة بين جموع الحاضرين.