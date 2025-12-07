البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

حرص اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس علي التواجد بمنطقة الزوامل التابعة لرئاسة المركز لمتابعة جهود البحث عن التمساح الذي تم الإبلاغ عن ظهوره بالمنطقة.

أكد رئيس مركز ومدينة بلبيس أن هذه المتابعة جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية من شرطة المسطحات، والحماية المدنية، ووحدة الطب البيطري وشؤن البيئة والازمات والكوارث برئاسة المركز وذلك لتنفيذ أعمال التمشيط واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو المنطقة وضمان السلامة العامة.

وأشار رئيس المركز الي أن الأعمال مستمرة لحين الانتهاء تمامًا من عمليات البحث، مشددًا على اتخاذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على أرواح المواطنين.