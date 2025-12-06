قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

انشاء موقف
انشاء موقف
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مع العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينة منيا القمح والمقام بتكلفة ١٧ مليون جنيه وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة إنهاء المشروع ودخولة الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات إنتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الإزدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الإسكان أنه جاري الإنتهاء من مشروع إنشاء مجمع مواقف منيا القمح والمُقام على مساحة ١٦ ألف متر وبتكلفة ١٧ مليون جنيه والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وتسهيلاً على المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان أنه جاري الإنتهاء من المشروع والمقام علي مرحلتين المرحلة الاولي والتى شملت إنشاء سور حول الموقف بطول ٦٦٠متر وبوابات للموقف لافتاً أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إقامة ٢٢ مظلة للمسافرين وكراسي بالإضافة إلي٢٦مظلة سيارات على الإتجاهين و٢٠ محل تجاري و٣مكاتب أمن ومصلي ودورات مياه ، وذلك لخدمة المسافرين من مدينة منيا القمح إلى محافظات القاهرة الكبري.

كلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للمساهمة في نقل المواقف إلى المجمع الجديد وفك الإزدحام المروي داخل مدينة منيا القمح.

الشرقية محافظ الشرقية الموقف التنفيذي وزارة الإسكان

