حذاء فتاة على ضاف النيل بالشرقية يثير رعب الأهالى .. والأمن يكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشورين مدعومين بصور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم اختفاء فتاة من محافظة الشرقية في ظروف غامضة.

وبفحص الادعاء، تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغًا من أحد المواطنين، يعمل ويقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بتغيب نجلته – تعمل بأحد المصانع – عقب خروجها من العمل يوم 4 الجاري واتصالها به لإخطاره بأنها ستتجه لشراء بعض الاحتياجات، ثم انقطع تواصلها معه ولم تعد إلى المنزل.

وأضاف المبلغ أنه عثر لاحقا على حقيبة ابنته وحذائها على ضفاف ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز، موضحًا أنه لم يتقدم بإبلاغ فوريًا لانشغاله بالبحث عنها.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لتمشيط المنطقة، واتخاذ إجراءات نشر أوصاف المتغيبة، وأسفرت التحريات عن تحديد مكان الفتاة في نطاق قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح، حيث كانت بصحبة أحد معارفها، وبسؤالها، أكدت أنها غادرت منزلها بمحض إرادتها.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الفتاة إلى ذويها.