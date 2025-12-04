قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عينه على الفوز والتأهل.. موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
خالد يوسف

يخوض منتخب مصر المشارك في البطولة العربية، مواجهة هامة أمام نظيره الإماراتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب، التي تنظمها قطر حتي 18 ديسمبر الجاري، حيث يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة مناصفة مع نظيره منتخب الكويت برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة، خلف المتصدر منتخب الأردن برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي منتخب الإمارات متذيل المجموعة بدون رصيد.

الفوز ينعش آمال الفراعنة في التأهل

يحتاج منتخب مصر الثاني إلى تحقيق الفوز من أجل البقاء على حظوظه في التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العرب 2025.

بينما يسعى منتخب الإمارات هو الآخر إلى تعويض الخسارة أمام الأردن والفوز على مصر، لإنعاش آماله في التأهل، حيث يقع منتخبا مصر والإمارات في المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025، إلى جانب الأردن والكويت.

موعد مباراة منتخب مصر والإمارات

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الثانية أمام منتخب الإمارات، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب يوم السبت 6 ديسمبر، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9.30 بتوقيت المملكة، 10.30 بتوقيت الامارات، على ستاد «لوسيل»، مع توقع حضور جماهيري كبير لمساندة الفراعنة.

يمكن مشاهدة مباراة مصر والإمارات بث مباشر عبر عدد من القنوات ألا وهي: الكأس القطرية وقنوات بي إن سبورتس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025

يمكن للجماهير متابعة المباراة مباشرة عبر القنوات التالية:

بي إن سبورتس

أبو ظبي الرياضية

الكأس القطرية

دبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2025

نايل سات: 11411 

ـ استقطاب أفقي 

ـ معدل ترميز 30000

ـ تصحيح خطأ 3/4

عرب سات: 11804 

ـ استقطاب أفقي

ـ معدل ترميز 27500

ـ تصحيح خطأ 3/4

تردد قناة الكأس القطرية

ـ التردد: 11919 

ـ الاستقطاب: أفقي

ـ معدل ترميز 27500

ـ تصحيح خطأ 3/4

تردد قناة دبي الرياضية

ـ التردد: 12322

ـ الاستقطاب: عمودي

ـ معدل ترميز 30000

ـ تصحيح خطأ 5/6

تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة لمتابعة مباراة مصر والإمارات على عرب سات 2025

ـ التردد: 12418

ـ الاستقطاب: عمودي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ـ البث: مجاني ومباشر لمباريات كأس العرب بجودة HD

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي ـ محمد عواد ـ محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض ـ محمود حمدي «الونش» ـ ياسين مرعي ـ رجب نبيل - أحمد هاني ـ كريم العراقي ـ يحيى زكريا ـ كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني ـ عمرو السولية ـ أكرم توفيق ـ غنام محمد ـ محمد مجدي أفشة ـ إسلام عيسى ـ مصطفى شلبي ـ مصطفى سعد ميسي ـ ميدو جابر.

الهجوم: محمد شريف ـ حسام حسن ـ مروان حمدي.

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

جهاز تنمية العاشر من رمضان

العاشر من رمضان تكثف جهودها لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة منظومة النظافة

وزير الاسكان

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توافق على منح حزمة من التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن الجديدة

خلال التوقيع

أول مشروع من نوعه في مصر.. وزير البترول يشهد توقيع عقد رخصة إنتاج وقود الطائرات المستدام

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

