عينه على الفوز والتأهل.. موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر المشارك في البطولة العربية، مواجهة هامة أمام نظيره الإماراتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب، التي تنظمها قطر حتي 18 ديسمبر الجاري، حيث يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة مناصفة مع نظيره منتخب الكويت برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة، خلف المتصدر منتخب الأردن برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي منتخب الإمارات متذيل المجموعة بدون رصيد.

الفوز ينعش آمال الفراعنة في التأهل

يحتاج منتخب مصر الثاني إلى تحقيق الفوز من أجل البقاء على حظوظه في التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العرب 2025.

بينما يسعى منتخب الإمارات هو الآخر إلى تعويض الخسارة أمام الأردن والفوز على مصر، لإنعاش آماله في التأهل، حيث يقع منتخبا مصر والإمارات في المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025، إلى جانب الأردن والكويت.

موعد مباراة منتخب مصر والإمارات

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الثانية أمام منتخب الإمارات، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب يوم السبت 6 ديسمبر، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9.30 بتوقيت المملكة، 10.30 بتوقيت الامارات، على ستاد «لوسيل»، مع توقع حضور جماهيري كبير لمساندة الفراعنة.

يمكن مشاهدة مباراة مصر والإمارات بث مباشر عبر عدد من القنوات ألا وهي: الكأس القطرية وقنوات بي إن سبورتس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025

يمكن للجماهير متابعة المباراة مباشرة عبر القنوات التالية:

بي إن سبورتس

أبو ظبي الرياضية

الكأس القطرية

دبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2025

نايل سات: 11411

ـ استقطاب أفقي

ـ معدل ترميز 30000

ـ تصحيح خطأ 3/4

عرب سات: 11804

ـ استقطاب أفقي

ـ معدل ترميز 27500

ـ تصحيح خطأ 3/4

تردد قناة الكأس القطرية

ـ التردد: 11919

ـ الاستقطاب: أفقي

ـ معدل ترميز 27500

ـ تصحيح خطأ 3/4

تردد قناة دبي الرياضية

ـ التردد: 12322

ـ الاستقطاب: عمودي

ـ معدل ترميز 30000

ـ تصحيح خطأ 5/6

تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة لمتابعة مباراة مصر والإمارات على عرب سات 2025

ـ التردد: 12418

ـ الاستقطاب: عمودي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ـ البث: مجاني ومباشر لمباريات كأس العرب بجودة HD

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي ـ محمد عواد ـ محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض ـ محمود حمدي «الونش» ـ ياسين مرعي ـ رجب نبيل - أحمد هاني ـ كريم العراقي ـ يحيى زكريا ـ كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني ـ عمرو السولية ـ أكرم توفيق ـ غنام محمد ـ محمد مجدي أفشة ـ إسلام عيسى ـ مصطفى شلبي ـ مصطفى سعد ميسي ـ ميدو جابر.

الهجوم: محمد شريف ـ حسام حسن ـ مروان حمدي.