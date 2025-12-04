بعد شائعات ارتباطها بـ كريم محمود عبد العزيز .. أول ظهور لـ دينا الشربيني في سهرة موسيقية

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها صور من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أثناء تواجدها في أحد السهرات الموسيقية.

ويعد هذا الظهور الأول لها بعد تداول عدة أخبار عن وجود علاقة حب وارتباط بينها وبين الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

طرح المنتج عبدالله أبو الفتوح الإعلان الرسمي لمسلسل “لا ترد ولا تستبدل” من بطولة النجوم أحمد السعدني ودينا الشربيني ، والذى من المقرر أن ينطلق عرضه يوم 11 ديسمبر الجاري.

وظهرت دينا الشربيني فى الإعلان الرسمي وهى تعانى من مرض وتحاول تبحث عن متبرع بالكلي لذلك تتعرف عن أحمد السعدني ، وظهرت فدوي عابد وهى تجسد دور فتاة شعبية .

أبطال مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني، ويشاركهم أيضاً صدقي صخر، فدوى عابد والنجم الصاعد حسن مالك.، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف.

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة دينا الشربيني طرح احدث افلامها “طلقني” يوم ٢٤ ديسمبر المقبل.

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.