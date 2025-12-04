الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بكأس عاصمة مصر

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس، على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك بعد عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين عقب العودة من جنوب أفريقيا، بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.