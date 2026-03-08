قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تستنكر حرب أمريكا والاحتلال الإسرائيلي على إيران: يجب احترام سيادة الدول
إحباط وتدمير 3 مسيرات استهدفت مدينة الرياض .. وأخرى بحقل «شيبة»
هترجع أقوى من الأول.. «زيزو» يُساند كريم فؤاد برسالة مؤثرة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مواجهة صادمة في الحلقة الثالثة .. سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة في «بيبو»
رسالة دعم من إمام عاشور لـ كريم فؤاد: «ترجع بالسلامة يا حبيبي»
إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم .. تعرّف عليها
من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة
الداعية شريف شحاتة يحذر الزوجات: البحث في النفايات يجلب الهلاك
العشر الأواخر.. الإفتاء توضح كيف نتهيأ لاستقبالها
إسرائيل تقصف مجمعات وقود في طهران لضرب البنية التحتية العسكرية.. ونتنياهو يتوعّد: لدينا مفاجآت جديدة
أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تقصف مجمعات وقود في طهران لضرب البنية التحتية العسكرية.. ونتنياهو يتوعّد: لدينا مفاجآت جديدة

جرائم العدوان على إيران
جرائم العدوان على إيران
محمد على

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عدة مجمعات لتخزين الوقود تستخدم في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان: "تستخدم القوات العسكرية للنظام الإيراني خزانات الوقود هذه بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنية التحتية العسكرية".

وأضاف الاحتلال: "من خلالها يقوم النظام الإيراني بتوزيع الوقود على مختلف المستهلكين، بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذه ضربة "هامة" تشكل "خطوة إضافية في تعميق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".

وأشار البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بعزم من أجل إضعاف قدرات النظام بشكل كبير وإزالة التهديدات".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل لديها الكثير من المفاجآت خلال المرحلة التالية من عمليتها في إيران.

وأضاف نتنياهو، خلال كلمة عبر الفيديو، أن "لدى إسرائيل خطة منهجية للقضاء على النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "جيشه سيواصل الحرب على إيران بكل قوته". وأكد أن "سلاح الجو سيطر بشكل شبه كامل على المجال الجوي الإيراني، وعناصر الحرس الثوري الإيراني الذين سيلقون أسلحتهم لن يتعرضوا للأذى".

وتابع نتنياهو: "نقف إلى جانب كل الدول التي تعرضت لهجوم من إيران، وكثيرون يتواصلون معنا".

نتنياهو طهران الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاتة

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

محطة فاصلة في الإسلام .. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى غزوة بدر الكبرى

الشيخ عويضة عثمان

كيف نتعلم الحوار والأدب في بيوتنا؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يقدم التوأمين الحسن والحسين لإمامة المصلين في التراويح

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد