إسرائيل تقصف مجمعات وقود في طهران لضرب البنية التحتية العسكرية.. ونتنياهو يتوعّد: لدينا مفاجآت جديدة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عدة مجمعات لتخزين الوقود تستخدم في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان: "تستخدم القوات العسكرية للنظام الإيراني خزانات الوقود هذه بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنية التحتية العسكرية".

وأضاف الاحتلال: "من خلالها يقوم النظام الإيراني بتوزيع الوقود على مختلف المستهلكين، بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذه ضربة "هامة" تشكل "خطوة إضافية في تعميق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".

وأشار البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بعزم من أجل إضعاف قدرات النظام بشكل كبير وإزالة التهديدات".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل لديها الكثير من المفاجآت خلال المرحلة التالية من عمليتها في إيران.

وأضاف نتنياهو، خلال كلمة عبر الفيديو، أن "لدى إسرائيل خطة منهجية للقضاء على النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "جيشه سيواصل الحرب على إيران بكل قوته". وأكد أن "سلاح الجو سيطر بشكل شبه كامل على المجال الجوي الإيراني، وعناصر الحرس الثوري الإيراني الذين سيلقون أسلحتهم لن يتعرضوا للأذى".

وتابع نتنياهو: "نقف إلى جانب كل الدول التي تعرضت لهجوم من إيران، وكثيرون يتواصلون معنا".