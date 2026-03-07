حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

دشن الأهلي مؤسسة القلعة الحمراء للتنمية المجتمعية، كما تبرع كابتن حسن شحاته بميداليه ذهبية من ميدالياته الـ 3 في كأس الأمم.

الاهلي

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"امبارح الأهلى دشن مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، وكابتن حسن شحاته اتبرع بميداليه ذهبية من ميدالياته الـ 3 في كأس الأمم، واتعمل عليها مزاد واتباعت بـ 700 ألف جنيها واللي اشتراها محمدالجارحي والتبرع ده بيدخل المؤسسة".

شهد حفل النادي الأهلي لإطلاق مؤسسته للتنمية المجتمعية حضورا لافتا من نجوم الكرة الكبار خاصة حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

كما شهد الحضور تواجد علي أبو جريشة نجم وأسطورة الإسماعيلي السابق بجانب مجلس إدارة الأهلي .

ويعلن الأهلي عن الانطلاق الرسمية لمؤسسة التنمية المجتمعية في حفل كبير حاليا.